Водій вантажівки з туристами, що зірвалась у річку в Карпатах, був напідпитку – поліція

Поліцейські встановили, що 47-річний водій автомобіля ГАЗ-66, який зірвався з 40-метрової висоти в річку на Івано-Франківщині, керував транспортом у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Івано-Франківській області.

Зазначається, що водій не справився з керуванням на підйомі, внаслідок чого автомобіль розпочав рух назад і перекинувся у річку.

За даними правоохоронців, це мешканець одного із сіл Косівського району, він керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, що підтвердила медична експертиза.

"Водій перебуває в стані шоку, обійшовся синцями", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок ДТП троє осіб загинули на місці: 23-річна і 28-річна громадянки Білорусі і 29-річний громадянин Білорусі. Ще 9 осіб віком від 21-го і до 49-ти років проходять медичне обстеження у Верховинській лікарні з різними травмами. Іншим пасажирам надано допомогу на місці події.

У поліції додали, що для допомоги внаслідок аварії були залучені як поліцейські і рятувальники, так і інші туристи, які здійснювали сплав. Пошуково-рятувальні роботи завершено.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років).

Керманича авто правоохоронці затримали у порядку ст. 208 КПК України. Невдовзі йому оголосять підозру, а також суд обере міру запобіжного заходу.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив УП, що зразки крові водія відправили на аналіз для підтвердження висновків медиків.

Вирішується також питання про початок досудового розслідування за ст. 287 КК України (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації).

"Після того, як транспортний засіб дістануть, буде проведено першочергову експертизу технічного стану автомобіля, чи був він справний, а також буде з’ясовано, чи був він обладнаний для перевезення пасажирів, оскільки, згідно з свідоцтвом про реєстрацію, це авто є вантажним", - зазначив Тракало.

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