Янукович домагається покарання свого державного захисника

Екс-президент Віктор Янукович подав позов щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності свого державного адвоката Івана Ангеліна.

Про це прес-служба Окружного адміністративного суду Києва повідомила 6 травня.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Віктора Януковича до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, третя особа – Іван Ангелін", – йдеться в повідомленні.

"Позивач просить суд визнати протиправним рішення ВКДКА від 29 березня 2019 року, яким було скасовано рішення про притягнення адвоката Івана Ангеліна до дисциплінарної відповідальності, а саме – позбавлення його права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України",, – уточнює адмінсуд.

Наразі суд вивчає матеріали позову та вирішує, чи відкривати провадження у справі.

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