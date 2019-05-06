Янукович домагається покарання свого державного захисника

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Понеділок, 6 травня 2019, 21:24

Екс-президент Віктор Янукович подав позов щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності свого державного адвоката Івана Ангеліна.

Про це прес-служба Окружного адміністративного суду Києва повідомила 6 травня.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Віктора Януковича до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, третя особа – Іван Ангелін", – йдеться в повідомленні.

"Позивач просить суд визнати протиправним рішення ВКДКА від 29 березня 2019 року, яким було скасовано рішення про притягнення адвоката Івана Ангеліна до дисциплінарної відповідальності, а саме – позбавлення його права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України",, – уточнює адмінсуд.

Наразі суд вивчає матеріали позову та вирішує, чи відкривати провадження у справі.

Нагадаємо:

  • Адвоката Регіонального центру надання безкоштовної вторинної правової допомоги міста Києва Івана Ангеліна призначили президенту-утікачу Януковичу у справі Майдану.
  • У вересні 2018 року Кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури Києва позбавила Ангеліна права займатися адвокатською діяльністю на підставі того, що він нібито працював не в інтересах клієнта, а на руку прокуратурі прискорював "рішення проти клієнта".
  • Однак у березні 2019 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури скасувала це рішення.
  • Сам Ангелін запевняв, що діяв виключно на користь підзахисного і жодним чином не співпрацював зі звинуваченням.
  • У січні суд Києва заочно засудив екс-президента України Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за обвинуваченням у державній зраді.

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Теми: Янукович


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