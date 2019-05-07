Карпати засипає снігом

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Вівторок, 7 травня 2019, 10:18

В Івано-Франківській області у Верховинському районі випав сніг.

Відповідне відео опублікував голова Верховинської районної ради Іван Шкіндюк у Facebook, передає "Укрінформ".

"Ранок 7 травня 2019 рік Верховинський район Буковецький перевал. В горах цікаво і весело, хто не жив у горах не зрозуміє", - зазначив Шкіндюк.

Повідомляється, що на Прикарпатті 7 травня оголосили штормове попередження. Очікується значний дощ, у горах із мокрим снігом, посилення північно-західного вітру 15-20 м/с. (1 рівень небезпечності, жовтий).

У Карпатах сильні заморозки у повітрі 0-3° (2 рівень небезпечності, помаранчевий), що може викликати слизькість на дорогах.

Зазначається, що видимість на автошляхах обмежена. Від сильних поривів вітру можливе падіння дерев та електроопор на проїжджі частини доріг.

Вночі 8-9 травня у західних областях прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3° (1 рівень небезпечності, жовтий).

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Теми: Карпати погода


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