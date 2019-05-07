Порошенко призначив суддів Верховного суду і висловив вимогу до Зеленського

Чинний президент Петро Порошенко призначив 75 суддів до Верховного суду і висловив сподівання, що його наступник Володимир Зеленський і його команда не будуть втручатися у роботу судових інстанцій.

Церемонія призначення відбулася у вівторок, 7 травня.

За словами президента, від цього дня Верховний суд нарешті працюватиме у повному складі.

"Ще півтора роки тому тільки мріялося, яким має бути Верховний суд - чесним, справедливим, некорумпованим. Чи здійснилися ці мрії? Ставки робити поки що зарано, але як на мене, президента і громадянина, важливим і принциповим був той факт, що є баланс незалежності і відповідальності найвищої судової інстанції", - сказав Порошенко.

За його словами, суд щодня виносить рішення, у тому числі що стосується президента, уряду, парламенту і не завжди перемагає влада, що свідчить про чесність і незалежність в ухваленні рішень.

Він наголосив, що чотири роки тому була розпочата судова реформа і наразі Верховний суд є взірцем для інших судів, щодо відкритості, комунікації.

"Каденції президента не вистачило, щоб повністю завершити судову реформу. Завершено формування Верховного та Вищого антикорупційного судів, переведені судді, що успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, до нових апеляційних судів, вони розпочали роботу", - заявив Порошенко

Він поскаржився, що поки реформа не торкнулася судів першої інстанції і далеко не всі судді орієнтуються на суддів Верховного суду у прийнятті рішень.

Президент додав, що завершення кваліфікаційного оцінювання суддів 1-ої інстанції, добір до 1-ої та 2-ої інстанцій має завершаться трохи більше, ніж за рік.

"Я сподіваюся, що наступний президент та його команда поважатимуть рішення щодо незалежного та справедливого суду, закріплене у Конституції України", - сказав Порошенко.

За його словами, саме така формула незалежності, коли ані президент, ані парламент не мають жодного впливу на суд та процедури призначення та звільнення суддів лежить в основі судової реформи.

Новопризначеним суддям Верховного суду він побажав людяності і незалежності у прийнятті рішень.

Так, указом президента було призначено 25 суддів у Касаційний адміністративний суд, 15 суддів - у Касаційний господарський суд, 13 - у Касаційний кримінальний суд та 22 судді - у Касаційний цивільний суд.

Після цього відбулася церемонія складення присяги суддями.

Як повідомляє фундація DEJURE, з 75 новопризначених суддів, 15 - недоброчесні.

"Тепер очистити склад Верховного Суду від недоброчесних можливо хіба що шляхом ухвалення спеціального закону, який дозволив би провести повторне оцінювання цих суддів", - стверджують експерти фундації.

Зазначається, що серед тих, хто потрапив до Верховного суду - суддя Сергій Могил, племінник народного депутата від "Опоблоку" Сергія Ківалова, відомий тим, що незаконно приватизував і продав службову квартиру у столичній новобудові, і тим, що толерував сумнозвісну "схему Татькова-Ємельянова" — незаконне втручання в автоматизовану систему розподілу справ у суді.



Також до Верховного Суду потрапляє інший родич Ківалова — суддя Максим Тітов, який є сином одного з членів чинного складу ВККС і причетний до засудження автомайданівців та затягування справ Майдану. Окрім цього, за останні два роки суддя Тітов закрив щонайменше 21 справу, де розглядалося питання про покарання нетверезих водіїв.



За даними організації, проходить у Верховний Суд і вже колишній голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк. На початку 1990-х він працював суддею у Російській Федерації, а під час співбесіди так і не повідомив, коли саме отримав українське громадянство. Ігор Бенедисюк також сприяв уникненню відповідальності "суддями Майдану" та, всупереч закону, отримав від чинного президента нагородну зброю.

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