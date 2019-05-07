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У Держкіно розповіли про умови майбутньої співпраці зі "Студія Квартал 95"

Вівторок, 7 травня 2019, 14:02

Глава Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко заявив, що для можливого майбутнього співробітництва відомства з компанією "Студія Квартал 95" повинні бути усунені будь-які конфлікти інтересів у зв'язку з обранням художнього керівника студії Володимира Зеленського президентом України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що необхідно якісь кроки зробити згідно з чинним законодавством новообраному президенту щодо власного бізнесу", - сказав Іллєнко, відповідаючи на питання про майбутню співпрацю "Студії Квартал 95" з державою при виробництві фільмів.

Глава Держкіно зазначив, що у відомства наразі немає діючих контрактів на фінансування проектів зі "Кварталу".

"Я не знаю, чи будуть вони щось подавати на новий конкурсний відбір. Поки ніхто нічого ще не подавав, поживемо, побачимо. Але, в будь-якому випадку, повинні бути усунені будь-які конфлікти інтересів відповідно до чинного законодавства", - сказав він.

За його словами, в суспільстві питання бізнесу президента завжди було актуальним, в тому числі питання щодо чинного глави держави.

"Питання виходить за рамки виключно того, чи буде "95-й квартал" подаватися кудись або не буде", - сказав Іллєнко.

Нагадаємо:

  • Новообраний президент Володимир Зеленський заявляв, що у нього не буде ніяких бізнес-інтересів на посаді глави держави і пообіцяв вийти з бізнесу.
  • Повідомлялося, що після виборів президента шоумен Володимир Зеленський залишить проекти студії "Квартал 95", в яких багато років був режисером-постановником, ведучим і актором.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийбізнескіно
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