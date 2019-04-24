"Квартал 95" знайшов заміну Зеленському
Після виборів президента шоумен Володимир Зеленський залишить проекти студії "Квартал 95", в яких багато років був режисером-постановником, ведучим і актором.
Про це повідомляє 24 квітня прес-служба проекту.
Відзначається, що замінять Зеленського "вже відомі глядачам зірки "Кварталу".
Так, новим ведучим "Ліги сміху" стане Євген Кошовий, які також є одним з тренерів цього проекту, створеного студією "Квартал 95" і Drive Production.
У "Вечірньому кварталі" з'являться учасники команди "Дніпро", актори й ведучі - Ігор Ласточкін і Юрій Ткач.
Відзначається, що записи нових випусків "Вечірнього Кварталу" і "Жіночого Кварталу" відбудуться на початку травня в Туреччині.
Надалі постановкою номерів будуть займатися Олександр Пікалов та Євген Кошовий.
Що стосується проекту "Розсміши коміка", в дитячій версії Зеленського замінив Юрій Ткач.
"А ось хто займе місце Володимира в дорослій версії, стане відомо ближче до зйомок нового 16-го сезону проекту, який запланований на осінь", - йдеться в повідомленні.
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