"Квартал 95" знайшов заміну Зеленському

Після виборів президента шоумен Володимир Зеленський залишить проекти студії "Квартал 95", в яких багато років був режисером-постановником, ведучим і актором.

Про це повідомляє 24 квітня прес-служба проекту.

Відзначається, що замінять Зеленського "вже відомі глядачам зірки "Кварталу".

Так, новим ведучим "Ліги сміху" стане Євген Кошовий, які також є одним з тренерів цього проекту, створеного студією "Квартал 95" і Drive Production.

У "Вечірньому кварталі" з'являться учасники команди "Дніпро", актори й ведучі - Ігор Ласточкін і Юрій Ткач.

Відзначається, що записи нових випусків "Вечірнього Кварталу" і "Жіночого Кварталу" відбудуться на початку травня в Туреччині.

Надалі постановкою номерів будуть займатися Олександр Пікалов та Євген Кошовий.

Що стосується проекту "Розсміши коміка", в дитячій версії Зеленського замінив Юрій Ткач.

"А ось хто займе місце Володимира в дорослій версії, стане відомо ближче до зйомок нового 16-го сезону проекту, який запланований на осінь", - йдеться в повідомленні.

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