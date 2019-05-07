Обрати голову Антикорупційного суду поки не вдається
Збори суддів Вищого антикорупційного суду України не змогли обрати голову новоствореного суду і під час повторного голосування, процедуру висування та голосування повторять.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", у вівторок під час повторного голосування жоден із двох кандидатів не отримав більшості голосів суддів.
Суддя Апеляційної палати Олег Павлишин отримав 15 голосів, суддя першої інстанції Олена Танасевич – 16 голосів, а загалом суддів 38.
Оскільки процедурно не передбачено іншого варіанта, то процедуру висунення кандидатів, обговорення та голосування буде повторено спочатку.
Було оголошено перерву до 15:00.
В. о. голови суду Павлишин пояснив журналістам, що під час перерви буде проведено консультації.
"Судді налаштовані на вибори", – сказав він.
За словами Павлишина, необхідно, щоб кандидат набрав мінімум 20 голосів суддів.
Він також повідомив, що збори суддів мають визначитися і з датою початку роботи суду: "Є дві дати – серпень і вересень".
Раніше у вівторок під час голосування жоден із трьох кандидатів не отримав підтримки більшості суддів ВАКС. Так, за підсумками голосування, суддя Маркіян Галабала набрав дев’ять голосів, Олена Танасевич – 15, Олег Павлишин – 14.
Павлишин виконує обов'язки голови суду, оскільки є найстаршим за віком та стажем із 38 обраних суддів Вищого антикорупційного суду.
Збори суддів мають обрати постійного голову Антикорсуду та його заступників, а також визначити дату початку роботи нового суду.
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