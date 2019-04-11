Президент Петро Порошенко призначив суддів Вищого антикорупційного суду України – і 38 суддів уже склали присягу.

"Запуск" ВАСУ відбувся за участю президента Петра Порошенка.

"Довгих 3 роки ми йшли до цього дня", – сказав він на врочистостях.

"До конкурсних процедур ми залучили висококваліфікованих міжнародних експертів – колишніх суддів та прокурорів з Великої Британії, Канади, Данії, Литви, Македонії", – додав глава держави.

"І для мене особисто цей конкурс став справжнім проривом. 7 місяців ішов відбір, кілька сотень кандидатів – суддів, науковців, адвокатів – безпрецедентна відкритість! 6 членів міжнародної ради експертів!", – заявив Порошенко

Він зазначив, що 38 нових суддів приступають до виконання обов'язків "в абсолютно новому суді" – і вони будуть незалежними, зокрема й від президента.

Порошенко зазначив, що суд ще не створено, але для нього вже виділено приміщення і зроблено кроки щодо його оснащення.

"Чекаю на початок вашої роботи", – сказав президент..

Запуск Вищого антикорупційного суду України Twitter Петра Порошенка

"Підписуючи укази про призначення, я уважно дивився склад суддів. Я радий, що в суді працюватимуть і судді, і науковці, і адвокати. І ми вже бачимо ефективність такої взаємодії на прикладі Верховного Суду, де зараз працює, якщо не помиляюся, 25% не з суддівського корпусу. У Вищому антикорупційному суді цей відсоток буде ще вищим – 42%", – заявив він.

"Створенням Антикорупційного суду ми завершуємо створення незалежної антикорупційної інфраструктури. На ваші плечі лягає надзвичайно висока відповідальність", – наголосив Порошенко.

Президент зазначив, що суддям ВАСУ доведеться будувати нову систему на засадає європейських стандартів і цінностей.

До Вищого антикорупційного суду призначено:



Білоус Інну;

Біцюка Андрія;

Воронька Володимира;

Гавриленко Тетяну;

Галабалу Маркіяна;

Дубаса Віталія;

Задорожну Ларису;

Коліуша Олега;

Кравчука Олексія;

Крикликвого Віталія;

Крука Євгена;

Маслова Віктора;

Михайленко Віру;

Мовчан Наталію;

Мойсака Сергія;

Новачевського Віктора;

Олійник Оксану;

Саландяк Ольгу;

Сікору Катерину;

Строгого Ігоря;

Танасевич Олену;

Ткаченка Олега;

Федорак Лесю;

Федорова Олега;

Хамзіна Тимура;

Широку Катерину;

Шкодіна Ярослава.

До Апеляційної палати ВАСУ призначено:

Боднара Сергія;

Глотова Миколу;

Калугіну Інну;

Михайленка Дмитра;

Никифорова Андрія;

Павлишина Олега;

Панаїда Ігора;

Панкулича Віктора;

Семенникова Олександра;

Чорну Валерію;

Чорненьку Даниїлу.

Президент Порошенко призначив суддів Антикорупційного суду. Вітаємо це рішення, але варто пам'ятати, що Антикорсуд створювали скоріше всупереч, а не завдяки позиції перших осіб держави. Згадуємо всі ключові моменти в історії зі створенням Антикорсуду:https://t.co/RQpNLIv8SC pic.twitter.com/cvVxWKxR4t — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 11 квітня 2019 р.

За законом, день початку роботи Вищого антикорупційного суду визначається рішенням зборів цього суду, що публікується на веб-порталі судової влади та в газеті "Голос України".

Вищий антикорсуд розпочинає роботу за умови призначення за результатами конкурсу "щонайменше 35 суддів Вищого антикорупційного суду, у тому числі щонайменше 10 із яких мають бути суддями Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду".

Не пізніше ніж через 30 календарних днів із дня призначення щонайменше 35 суддів ВАСУ його найстарший за віком суддя скликає збори суддів для визначення дня початку роботи Суду, вирішення організаційних питань та обрання слідчих суддів.

Якщо до початку роботи ВАСУ слідчих суддів не обрано, їхні повноваження виконують троє суддів Вищого антикорупційного суду, які визначаються жеребкуванням на зборах суддів. Судді Апеляційної палати участі у такому жеребкуванні не беруть.

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