Антикорупційному суду дали старт
Президент Петро Порошенко призначив суддів Вищого антикорупційного суду України – і 38 суддів уже склали присягу.
"Запуск" ВАСУ відбувся за участю президента Петра Порошенка.
"Довгих 3 роки ми йшли до цього дня", – сказав він на врочистостях.
"До конкурсних процедур ми залучили висококваліфікованих міжнародних експертів – колишніх суддів та прокурорів з Великої Британії, Канади, Данії, Литви, Македонії", – додав глава держави.
"І для мене особисто цей конкурс став справжнім проривом. 7 місяців ішов відбір, кілька сотень кандидатів – суддів, науковців, адвокатів – безпрецедентна відкритість! 6 членів міжнародної ради експертів!", – заявив Порошенко
Він зазначив, що 38 нових суддів приступають до виконання обов'язків "в абсолютно новому суді" – і вони будуть незалежними, зокрема й від президента.
Порошенко зазначив, що суд ще не створено, але для нього вже виділено приміщення і зроблено кроки щодо його оснащення.
"Чекаю на початок вашої роботи", – сказав президент..
"Підписуючи укази про призначення, я уважно дивився склад суддів. Я радий, що в суді працюватимуть і судді, і науковці, і адвокати. І ми вже бачимо ефективність такої взаємодії на прикладі Верховного Суду, де зараз працює, якщо не помиляюся, 25% не з суддівського корпусу. У Вищому антикорупційному суді цей відсоток буде ще вищим – 42%", – заявив він.
"Створенням Антикорупційного суду ми завершуємо створення незалежної антикорупційної інфраструктури. На ваші плечі лягає надзвичайно висока відповідальність", – наголосив Порошенко.
Президент зазначив, що суддям ВАСУ доведеться будувати нову систему на засадає європейських стандартів і цінностей.
До Вищого антикорупційного суду призначено:
Білоус Інну;
Біцюка Андрія;
Воронька Володимира;
Гавриленко Тетяну;
Галабалу Маркіяна;
Дубаса Віталія;
Задорожну Ларису;
Коліуша Олега;
Кравчука Олексія;
Крикликвого Віталія;
Крука Євгена;
Маслова Віктора;
Михайленко Віру;
Мовчан Наталію;
Мойсака Сергія;
Новачевського Віктора;
Олійник Оксану;
Саландяк Ольгу;
Сікору Катерину;
Строгого Ігоря;
Танасевич Олену;
Ткаченка Олега;
Федорак Лесю;
Федорова Олега;
Хамзіна Тимура;
Широку Катерину;
Шкодіна Ярослава.
До Апеляційної палати ВАСУ призначено:
Боднара Сергія;
Глотова Миколу;
Калугіну Інну;
Михайленка Дмитра;
Никифорова Андрія;
Павлишина Олега;
Панаїда Ігора;
Панкулича Віктора;
Семенникова Олександра;
Чорну Валерію;
Чорненьку Даниїлу.
Президент Порошенко призначив суддів Антикорупційного суду. Вітаємо це рішення, але варто пам'ятати, що Антикорсуд створювали скоріше всупереч, а не завдяки позиції перших осіб держави. Згадуємо всі ключові моменти в історії зі створенням Антикорсуду:https://t.co/RQpNLIv8SC pic.twitter.com/cvVxWKxR4t— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 11 квітня 2019 р.
Нагадаємо:
- 6 березня Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 39 переможців серед кандидатів до Вищого антикорупційного суду, зокрема це: 22 судді, 13 адвокатів та 4 науковців. 27 суддів працюватимуть суддями Вищого антикорупційного суду, ще 12 – суддями апеляційної палати.
- Громадська рада доброчесності виявила у переліку переможців конкурсу Вищої кваліфікаційної комісії суддів 16 осіб, яких раніше визнали недоброчесними, зокрема племінника одіозного Сергія Ківалова – Сергія Могилу.
- Раніше громадськість вимагала створення Антикорупційного суду, а антикорупційні органи нарікали, що без нього їхня робота неефективна.
Читайте також Запуск Антикорсуду: що робити після призначення суддів?
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua