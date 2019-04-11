Антикорупційному суду дали старт

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Четвер, 11 квітня 2019, 15:50
Прес-служба президента

Президент Петро Порошенко призначив суддів Вищого антикорупційного суду України – і 38 суддів уже склали присягу.

"Запуск" ВАСУ відбувся за участю президента Петра Порошенка.

"Довгих 3 роки ми йшли до цього дня", – сказав він на врочистостях.

"До конкурсних процедур ми залучили висококваліфікованих міжнародних експертів – колишніх суддів та прокурорів з Великої Британії, Канади, Данії, Литви, Македонії", – додав глава держави.

"І для мене особисто цей конкурс став справжнім проривом. 7 місяців ішов відбір, кілька сотень кандидатів – суддів, науковців, адвокатів – безпрецедентна відкритість! 6 членів міжнародної ради експертів!", – заявив Порошенко

Він зазначив, що 38 нових суддів приступають до виконання обов'язків "в абсолютно новому суді" – і вони будуть незалежними, зокрема й від президента.

Порошенко зазначив, що суд ще не створено, але для нього вже виділено приміщення і зроблено кроки щодо його оснащення.

"Чекаю на початок вашої роботи", – сказав президент..

 
Запуск Вищого антикорупційного суду України
Twitter Петра Порошенка

"Підписуючи укази про призначення, я уважно дивився склад суддів. Я радий, що в суді працюватимуть і судді, і науковці, і адвокати. І ми вже бачимо ефективність такої взаємодії на прикладі Верховного Суду, де зараз працює, якщо не помиляюся, 25% не з суддівського корпусу. У Вищому антикорупційному суді цей відсоток буде ще вищим – 42%", – заявив він.

 

"Створенням Антикорупційного суду ми завершуємо створення незалежної антикорупційної інфраструктури. На ваші плечі лягає надзвичайно висока відповідальність", – наголосив Порошенко.

 

Президент зазначив, що суддям ВАСУ доведеться будувати нову систему на засадає європейських стандартів і цінностей.

До Вищого антикорупційного суду призначено:

Білоус Інну;

Біцюка Андрія;

Воронька Володимира;

Гавриленко Тетяну;

Галабалу Маркіяна;

Дубаса Віталія;

Задорожну Ларису;

Коліуша Олега;

Кравчука Олексія;

Крикликвого Віталія;

Крука Євгена;

Маслова Віктора;

Михайленко Віру;

Мовчан Наталію;

Мойсака Сергія;

Новачевського Віктора;

Олійник Оксану;

Саландяк Ольгу;

Сікору Катерину;

Строгого Ігоря;

Танасевич Олену;

Ткаченка Олега;

Федорак Лесю;

Федорова Олега;

Хамзіна Тимура;

Широку Катерину;

Шкодіна Ярослава.

До Апеляційної палати ВАСУ призначено:

Боднара Сергія;

Глотова Миколу;

Калугіну Інну;

Михайленка Дмитра;

Никифорова Андрія;

Павлишина Олега;

Панаїда Ігора;

Панкулича Віктора;

Семенникова Олександра;

Чорну Валерію;

Чорненьку Даниїлу.

Нагадаємо:

  • 6 березня Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 39 переможців серед кандидатів до Вищого антикорупційного суду, зокрема це: 22 судді, 13 адвокатів та 4 науковців. 27 суддів працюватимуть суддями Вищого антикорупційного суду, ще 12 – суддями апеляційної палати.
  • Громадська рада доброчесності виявила у переліку переможців конкурсу Вищої кваліфікаційної комісії суддів 16 осіб, яких раніше визнали недоброчесними, зокрема племінника одіозного Сергія Ківалова – Сергія Могилу.
  • Раніше громадськість вимагала створення Антикорупційного суду, а антикорупційні органи нарікали, що без нього їхня робота неефективна.

    Читайте також Запуск Антикорсуду: що робити після призначення суддів?

УП, оновлено

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Теми: Антикорупційний суд суд Порошенко


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