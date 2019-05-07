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Супрун подала позов на ведучого з "1+1" за фейки

Вівторок, 7 травня 2019, 18:30
Супрун подала позов на ведучого з 1+1 за фейки

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун подала до ведучого програми "Гроші" на "1+1" Олександра Дубінського позов про захист честі, гідності й репутації з вимогою спростувати дезінформацію.

Відповідний позов зареєстровано 7 травня в Солом’янському райсуді Києва, повідомила Супрун у Facebook

"Минулого тижня мене звинуватили в тому, що "під виглядом реформ" я займаюся розкраданням і відмиванням бюджетних коштів. Автор цих матеріалів Олександр Дубінський", – написала чиновниця.

"У своїх матеріалах стосовно мене та міністерства Олександр видає свої судження за факти або створює навколо реальних подій брехливий контекст. Свою брехню він підкріплює або фейковими документами без деталей і коректного посилання на нормативні акти, або документами, які не підкріплюють суть озвучених звинувачень", – заявила Супрун.

За її словами, кожен із матеріалів Дубінського – "хрестоматійний приклад інструментів пропаганди та маніпуляцій".

"На Олександра щонайменше чотири рази подавали позови до суду. Усі справи стосуються спростування інформації, недостовірної інформації, надання доказів та захисту ділової репутації. Отримала багато повідомлень і коментарів, щодо необхідності подавати в суд також", – зазначила Супрун.

"Вирішила протестувати такий інструмент захисту правди, оскільки як ми бачимо від спростування фейків – тенденція щодо їхньої появи не зменшується" – додала вона.

Один із закидів Дубінського був, що Супрун нібито виводить гроші через Patriot Defence – громадської організації, яка працює на гроші української діаспори.

У спростуванні йдеться, що Дубінський посилається на фейкові листи від керівництва Тернопільського медуніверситету, розрахунки із захмарними сумами, листи від МОЗ.

"У тих документах, на які посилається "стаття" - жодного підпису немає, жодного вихідного номеру немає. На листі до МОЗ із захмарним кошторисом і оплатами навіть офіційної шапки немає – певно не знали, де взяти або як оформити… Скріншот листа від МОЗ на Кабмін - теж фейковий. Такий документ із МОЗу ніколи не виходи", – йдеться у спростуванні.

Супрун нагадує, що раніше Дубінський не зміг підтвердити свої звинувачення у замовності журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект "Радіо Свобода" та телеканалу "UA: Перший").

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Теми: Супрун
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