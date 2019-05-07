На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий
Один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув на Донбасі внаслідок обстрілів, ще двоє отримали поранення.
Про це у вівторок повідомляється на сторінці ООС у Facebook.
Зазначається, що від початку доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню.
"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - сказано у повідомленні.
Також зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
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