На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий

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Вівторок, 7 травня 2019, 18:35

Один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув на Донбасі внаслідок обстрілів, ще двоє отримали поранення.

Про це у вівторок повідомляється на сторінці ООС у Facebook.

Зазначається, що від початку доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню.

"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Українська правда

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Теми: Донбас ООС


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