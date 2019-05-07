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Нардепи взяли на поруки ветерана, який підстрелив журналіста в Києві

Вівторок, 7 травня 2019, 20:31

Оболонський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки ветерану військових дій на Донбасі Володимиру Регешу, який вчинив стрілянину біля столичного пабу та поранив журналіста.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Поручителями виступили 5 народних депутатів України, які згідно з ухвалою мають забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Зокрема це Оксана Корчинська, Андрій Левус, Єгор Соболєв, Андрій Антонищак, Сергій Висоцький.

Нагадаємо:

  • 6 травня Київська місцева прокуратура №5 повідомила про підозру 45-річному киянину, який 5 травня вчинив стрілянину у пабі й поранив журналіста.
  • Раніше "Настоящєє врємя" повідомило, що його кореспондента Володимира Рунця поранив у неділю ввечері ветеран військових дій на Донбасі Володимир Регеша, вистріливши журналісту в ногу.

Українська правда

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Теми: Київкримінал
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