Нардепи взяли на поруки ветерана, який підстрелив журналіста в Києві
Вівторок, 7 травня 2019, 20:31
Оболонський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки ветерану військових дій на Донбасі Володимиру Регешу, який вчинив стрілянину біля столичного пабу та поранив журналіста.
Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
Поручителями виступили 5 народних депутатів України, які згідно з ухвалою мають забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Зокрема це Оксана Корчинська, Андрій Левус, Єгор Соболєв, Андрій Антонищак, Сергій Висоцький.
Нагадаємо:
- 6 травня Київська місцева прокуратура №5 повідомила про підозру 45-річному киянину, який 5 травня вчинив стрілянину у пабі й поранив журналіста.
- Раніше "Настоящєє врємя" повідомило, що його кореспондента Володимира Рунця поранив у неділю ввечері ветеран військових дій на Донбасі Володимир Регеша, вистріливши журналісту в ногу.
Українська правда