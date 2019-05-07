Нардепи взяли на поруки ветерана, який підстрелив журналіста в Києві

Поручителями виступили 5 народних депутатів України, які згідно з ухвалою мають забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Оболонський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки ветерану військових дій на Донбасі Володимиру Регешу, який вчинив стрілянину біля столичного пабу та поранив журналіста.

Українська правда

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