Нардепи взяли на поруки ветерана, який підстрелив журналіста в Києві

Оболонський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки ветерану військових дій на Донбасі Володимиру Регешу, який вчинив стрілянину біля столичного пабу та поранив журналіста.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Поручителями виступили 5 народних депутатів України, які згідно з ухвалою мають забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Зокрема це Оксана Корчинська, Андрій Левус, Єгор Соболєв, Андрій Антонищак, Сергій Висоцький.

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