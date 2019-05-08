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Коломойський заявив, що Тимошенко просила його про допомогу на виборах президента

Середа, 8 травня 2019, 02:24
Коломойський заявив, що Тимошенко просила його про допомогу на виборах президента

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко зверталася до нього з проханням про підтримку на президентських виборах. Олігарх запевнив, що не допомагав їй.

Про це він сказав в інтерв'ю Bihus.Info.

"Вона зверталася, але знала, що ми не можемо. Ми відразу сказали, що не можемо", - сказав Коломойський.

За його словами, він також не надавав фінансову допомогу Тимошенко через третіх осіб. "Ось я вирішив би черрез когось давати свої гроші. Я буду завжди заручником у цих людей", - зазначив бізнесмен.

Коломойський розповів, що було багато бажаючих фінансово допомогти Тимошенко. "У Тимошенко черга стояла, щоб дати їй гроші", - заявив олігарх.

Коломойський також розповів, що Тимошенко не телефонувала йому після виборів. "Напевно, була засмучена результатом", - припустив він.

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Нагадаємо:

  • Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко у першому турі президентських виборів отримала 13,40% голосів.
  • Вона заявила, що діючий очільник держави Петро Порошенко сфальшував свої результати і забрав у неї частину голосів.
  • Тимошенко зазначила, що в неї ще є шанс – на парламентських виборах.

"Українська правда" в Threads

Теми: КоломойськийТимошенко
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