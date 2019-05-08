Володимир Кличко може очолити список УДАРу на виборах в Раду – джерела

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Середа, 8 травня 2019, 17:57

Колишній боксер Володимир Кличко може піти у політику, очоливши на парламентських виборах партію УДАР.

Про це "Українській правді" розповіли джерела в оточенні мера Києва, брата Володимира.

За словами співрозмовника, остаточних рішень поки що немає, а сам Володимир до кінця не вирішив, чи йому це потрібно. Але розмови про потенційну політичну кар’єру Кличка-молодшого активно ведуться в оточенні УДАРу та в "найвищих кабінетах країни".

"Володі треба закінчити ще багато справ і мова не лише про бізнес. Дуже багато чого залежить від того, чи вибори будуть дострокові чи строкові", - пояснив співрозмовник.

За його словами, своє рішення Володимир Кличко озвучить у червні.

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Нагадаємо:

  • У серпні 2017 року Володимир Кличко завершив свою спортивну кар’єру.

Українська правда

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Теми: Кличко вибори Верховна Рада


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