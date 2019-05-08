Володимир Кличко може очолити список УДАРу на виборах в Раду – джерела
Колишній боксер Володимир Кличко може піти у політику, очоливши на парламентських виборах партію УДАР.
Про це "Українській правді" розповіли джерела в оточенні мера Києва, брата Володимира.
За словами співрозмовника, остаточних рішень поки що немає, а сам Володимир до кінця не вирішив, чи йому це потрібно. Але розмови про потенційну політичну кар’єру Кличка-молодшого активно ведуться в оточенні УДАРу та в "найвищих кабінетах країни".
"Володі треба закінчити ще багато справ і мова не лише про бізнес. Дуже багато чого залежить від того, чи вибори будуть дострокові чи строкові", - пояснив співрозмовник.
За його словами, своє рішення Володимир Кличко озвучить у червні.
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Нагадаємо:
- У серпні 2017 року Володимир Кличко завершив свою спортивну кар’єру.
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