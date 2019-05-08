На інавгурацію Зеленського приїде "найвище представництво" США - Волкер

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Середа, 8 травня 2019, 18:50

На інавгурацію президента Володимира Зеленського з США прибуде делегація "найвищого рівня представництва".

Про це в інтерв’ю російській службі "Бі-бі-сі" розповів спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

"На інавгурацію президента України до Києва з США прибуде делегація високого рівня. Ми очікуємо, коли визначиться точна дата, і тоді визначимо її складу. Приблизно в ті дні я постараюся з ним зустрітися, щоб обговорити конфлікт в Донбасі і кроки, які можна було б зробити, щоб повернути спокій і мир на цю землю", - сказав він.

Перелік осіб Волкер не став озвучувати.

"Поки це не оголошено, але це буде найвищий рівень представництва, який буде відповідати статусу інавгурації глави держави, що входить в число наших друзів", - додав він.

Нагадаємо:

  • Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дату інавгурації новообраного президента призначать з 14 травня, тобто з початком пленарного тижня ВР.

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Теми: Зеленський США інавгурація


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