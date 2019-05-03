Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дату інавгурації Зеленського призначать з 14 травня – Геращенко

П'ятниця, 3 травня 2019, 16:37
Дату інавгурації Зеленського призначать з 14 травня – Геращенко

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дату інавгурації новообраного президента призначать з 14 травня, тобто з початком пленарного тижня ВР.

Про це вона повідомила 3 травня в ефірі телеканалу "Прямий".

"Я переконана, що Верховна Рада оперативно прийме постанову про призначення дати інавгурації. Я переконана, що на перший пленарний тиждень, який розпочнеться 14 травня, буде прийнято постанову про дату інавгурації", - сказала Геращенко.

За її словами, ВР не буде порушувати закон у такому важливому питанні, як інавгурація президента.

Водночас, народний депутат Сергій Міщенко зареєстрував у Верховній Раді проект постанови, згідно з яким новообраний президент Володимир Зеленський має скласти присягу 19 травня.

У прес-службі спікера ВР Андрія Парубія не відповіли, чи вплине відповідне подання на дату інавгурації Зеленського.

Згідно українського законодавства, інавгурація новобраного президента має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів, тобто протягом 30 днів після оприлюднення офіційних результатів виборів в офіційних виданнях влади "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

Дату інавгурації затверджує Верховна Рада, яка має ухвалити відповідну постанову за поданням спікера не менше ніж 226 голосами.

Нагадаємо:

  • 3 травня в офіційному друкованому парламентському виданні "Голос України" були опубліковані офіційні результати виборів президента України.
  • В команді новообраного президента Володимира Зеленського заявили, що до інавгурації не називатимуть прізвища людей, яких він призначатиме на ключові посади.
  • Другий тур виборів президента України відбувся 21 квітня.
  • Явка виборців під час голосування, включно із закордонним виборчим округом, склала 61,37%. Своїм правом голосу скористалися 18 млн 491 тис. 840 громадян України, тоді як у списки виборців на цей же час були внесені 29 млн 645 тис. 358 виборців.
  • 30 квітня Центрвиборчком оголосив, що в другому турі виборів президента шоумен Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів виборців і обраний на пост президента України.
  • Чинний президент Петро Порошенко набрав 24,45% голосів. Недійсними визнано 2,31% виборчих бюлетенів.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийінавгураціяГеращенкоВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Для успіху контрнаступу Україні потрібно вчасно отримувати зброю – Зеленський
Зеленський прибув до Праги
Останні новини
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
Усі новини...
Реклама: