Дату інавгурації Зеленського призначать з 14 травня – Геращенко

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дату інавгурації новообраного президента призначать з 14 травня, тобто з початком пленарного тижня ВР.

Про це вона повідомила 3 травня в ефірі телеканалу "Прямий".

"Я переконана, що Верховна Рада оперативно прийме постанову про призначення дати інавгурації. Я переконана, що на перший пленарний тиждень, який розпочнеться 14 травня, буде прийнято постанову про дату інавгурації", - сказала Геращенко.

За її словами, ВР не буде порушувати закон у такому важливому питанні, як інавгурація президента.

Водночас, народний депутат Сергій Міщенко зареєстрував у Верховній Раді проект постанови, згідно з яким новообраний президент Володимир Зеленський має скласти присягу 19 травня.

У прес-службі спікера ВР Андрія Парубія не відповіли, чи вплине відповідне подання на дату інавгурації Зеленського.

Згідно українського законодавства, інавгурація новобраного президента має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів, тобто протягом 30 днів після оприлюднення офіційних результатів виборів в офіційних виданнях влади "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

Дату інавгурації затверджує Верховна Рада, яка має ухвалити відповідну постанову за поданням спікера не менше ніж 226 голосами.

Нагадаємо: