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Декомунізація навпаки: Кернес хоче повернути проспекту ім'я Жукова

Четвер, 9 травня 2019, 08:50
Декомунізація навпаки: Кернес хоче повернути проспекту ім'я Жукова

Мер Харкова Геннадій Кернес закликав городян підтримати петицію про зворотне перейменування проспекту імені Петра Григоренка на проспект імені Маршала Жукова.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Кернес також закликав підтримати петицію про те, щоб прибрати з проспекту Свободи в місті намет зі збору допомоги українським військовим.

"На цей намет на пл. Свободи дивитися дійсно вже неможливо. Брудний, із якимись фрагментами снарядів, сам уже теж вибухав не один раз. Особисто я - за те, щоб його прибрати", - написав Кернес.

За його словами, ситуація з проспектом, який раніше носив ім'я радянського маршала Георгія Жукова, а пізніше був названий ім'ям репресованого СРСР генерала, правозахисника, українця Петра Григоренка - "складніше".

"Обидва - гідні увічнення. Але запитайте тих небагатьох ветеранів - кого вони називали маршалом Перемоги? І, звичайно ж, його (Жукова - УП) заслуги в розгромі фашизму - переоцінити неможливо", - вважає мер Харкова.

Він закликав жителів міста підтримати петиції.

"Я обіцяю вам, у разі, якщо вони наберуть п'ять тисяч і більше голосів - запропоноване в них не залишиться на папері", - додав Кернес.

Він також назвав тих, хто в коментарях охарактеризував його пост як "ватний" "перепатріотами".

Проспект Маршала Жукова у Харкові було перейменовано на проспект Петра Григоренка у 2016 році в межах виконання закону про декомунізацію.

Українська правда

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Теми: ХарківКернесдекомунізація
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