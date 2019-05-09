Центр Києва перекрито, багато поліції
У четвер зранку ряд вулиць у центрі Києва перекрито для руху транспорту у зв’язку з заходами до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Як раніше повідомляла КМДА, із 5 ранку перекрито рух на вулицях Грушевського (від провулку Кріпосного до вулиці Арсенальної), Московській (від Кловського узвозу до площі Арсенальної), Мазепи (від площі Арсенальної до вулиці Лаврської), М. Омеляновича-Павленка, Лаврській (від вулиці І. Мазепи до вулиці Цитадельної).
А також на провулках Інженерному та Бутишевому і на алеї Героїв Крут.
Як передає кореспондент "Української правди", біля метро Арсенальна велика кількість правоохоронців.
Пройти від метро в напрямку парку Слави можна лише через спеціальну загорожу та коридор поліції. При цьому в перехожих перевіряють вміст великих сумок. Біля самого парку Слави також дуже багато правоохоронців.
Як повідомляє сайт Нацполіції, всього в державі до охорони публічної безпеки і порядку залучено понад 16,5 тисяч правоохоронців.