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Хлопчика із Запоріжжя утримують в посольстві Данії, втрутився Клімкін

Четвер, 9 травня 2019, 14:06

Голова МЗС України Павло Клімкін втрутився у справу утримання в посольстві Данії хлопчика із Запоріжжя, якого було силоміць вивезено з міста тиждень тому та тепер тримають у дипустанові.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Клімкін написав на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, він обговорив цю справу з главою МЗС Данії Андерсом Самуельсеном.

"Вдруге за останні два дні розмовляв зі своїм датським колегою Андерсом Самуельсеном щодо українського хлопчика Даніеля, викраденого тиждень тому у Запоріжжі, якого всупереч усім правилам і нормам утримують у Посольстві Данії в Україні", - зазначив Клімкін.

За словами міністра, зараз вкрай важливо, аби датське посольство "вчинило по-людськи і дозволило матері побачити свого дворічного сина, а також допустило до дитини медиків".

"Отримав запевнення, що справа має зрушитись з мертвої точки", - повідомив про підсумки розмови Клімкін.

Мати Даніеля Анастасія стверджує, що її сина у Запоріжжі 2 травня викрав її колишній чоловік, громадянин Данії. За словами матері, хлопчика викрали невідомі чоловіки, коли малий гуляв з бабусею, а жінку – побили.

Пізніше стало відомо, що хлопчика утримують в будівлі посольства Данії в Києві.

Мати стверджує, що розлучилася з колишнім чоловіком та повернулася з дитиною в Україну у законний спосіб, та зараз категорично проти вивезення сина за кордон.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗапоріжжяДаніяКлімкін
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