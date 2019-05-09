Укртранснафта визначила дату переговорів з РФ про нафту з "Дружби"

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Четвер, 9 травня 2019, 19:58

Черговий раунд переговорів з Росією щодо локалізації некондиційної російської нафти з нафтопроводу "Дружба" відбудеться 14 травня.

Про це повідомив перший заступник генерального директора АТ "Укртранснафта" Андрій Пасішник, пише Інтерфакс-Україна.

"У нафтопроводі "Одеса-Кременчук" - нафта сорту Azeri, в нафтопроводі "Дружба"- сорт Urals... Для відновлення транзиту в ЄС необхідно звільнити хоча б одну нитку "Дружби" від некондиційної нафти", - зазначив Пасішник.

Він додав, що наразі місце тимчасового зберігання некондиційної нафти "є предметом переговорів з РФ, черговий раунд яких відбудеться 14 травня". 

Представник "Укртранснафти" зауважив, що ця ситуація "припала на період Великодня і травневих свят, тому виникли труднощі з участю державних органів у вирішенні цієї проблеми".

Нагадаємо, 

  • 23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.
  • 25 квітня компанія "Укртранснафта" вимушено призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" ("Дружба").
  • 27 квітня в РФ порушили кримінальну справу про умисне забруднення нафти у нафтопроводі "Дружба".
  • 2 травня у нафтопроводах Росії, Білорусі, України і Польщі накопичилося близько 5 мільйонів тонн нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних речовин. У ЗМІ повідомлялося, що Укртранснафта оцінює недоотриману тижневу виручку під призупинення транзиту нафти в 1 млн євро.
  • В Укртранснафті заявили, що Росія має збільшити прокачування нафти у наступні звітні періоди до кінця 2019 року в рахунок недопоставлених у квітні обсягів через зіпсовану хлоридами нафту. 

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Теми: нафта Росія


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