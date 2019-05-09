Укртранснафта визначила дату переговорів з РФ про нафту з "Дружби"
Черговий раунд переговорів з Росією щодо локалізації некондиційної російської нафти з нафтопроводу "Дружба" відбудеться 14 травня.
Про це повідомив перший заступник генерального директора АТ "Укртранснафта" Андрій Пасішник, пише Інтерфакс-Україна.
"У нафтопроводі "Одеса-Кременчук" - нафта сорту Azeri, в нафтопроводі "Дружба"- сорт Urals... Для відновлення транзиту в ЄС необхідно звільнити хоча б одну нитку "Дружби" від некондиційної нафти", - зазначив Пасішник.
Він додав, що наразі місце тимчасового зберігання некондиційної нафти "є предметом переговорів з РФ, черговий раунд яких відбудеться 14 травня".
Представник "Укртранснафти" зауважив, що ця ситуація "припала на період Великодня і травневих свят, тому виникли труднощі з участю державних органів у вирішенні цієї проблеми".
Нагадаємо,
- 23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.
- 25 квітня компанія "Укртранснафта" вимушено призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" ("Дружба").
- 27 квітня в РФ порушили кримінальну справу про умисне забруднення нафти у нафтопроводі "Дружба".
- 2 травня у нафтопроводах Росії, Білорусі, України і Польщі накопичилося близько 5 мільйонів тонн нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних речовин. У ЗМІ повідомлялося, що Укртранснафта оцінює недоотриману тижневу виручку під призупинення транзиту нафти в 1 млн євро.
- В Укртранснафті заявили, що Росія має збільшити прокачування нафти у наступні звітні періоди до кінця 2019 року в рахунок недопоставлених у квітні обсягів через зіпсовану хлоридами нафту.
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