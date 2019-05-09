Укртранснафта визначила дату переговорів з РФ про нафту з "Дружби"

Черговий раунд переговорів з Росією щодо локалізації некондиційної російської нафти з нафтопроводу "Дружба" відбудеться 14 травня.

Про це повідомив перший заступник генерального директора АТ "Укртранснафта" Андрій Пасішник, пише Інтерфакс-Україна.

"У нафтопроводі "Одеса-Кременчук" - нафта сорту Azeri, в нафтопроводі "Дружба"- сорт Urals... Для відновлення транзиту в ЄС необхідно звільнити хоча б одну нитку "Дружби" від некондиційної нафти", - зазначив Пасішник.

Він додав, що наразі місце тимчасового зберігання некондиційної нафти "є предметом переговорів з РФ, черговий раунд яких відбудеться 14 травня".

Представник "Укртранснафти" зауважив, що ця ситуація "припала на період Великодня і травневих свят, тому виникли труднощі з участю державних органів у вирішенні цієї проблеми".

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