В Росії розслідують умисне забруднення нафти в нафтопроводі "Дружба"
У Росії порушено кримінальну справу про умисне забруднення нафти в нафтопроводі "Дружба".
Про це повідомив журналістам радник президента компанії "Транснефть", прес-секретар Ігор Дьомін, пише DW.
За словами Дьоміна, в Самарі в офісах низки приватних організацій проводяться слідчі дії.
"Зараз можна з певністю сказати, що вкидання хлорорганічних сполук здійснювався через вузол обліку, який належить приватній структурі "Самаратранснефть-Термінал", що здійснює прийом нафти і аналіз її якості від декількох малих виробників", - сказав він.
Дьомін також повідомив, що представники нафтопровідних і нафтопереробних структур Білорусі, Польщі, України та Росії 26 квітня провели в Мінську зустріч, в ході якої було визначено план дій із відновлення транспортування нафти в Білорусь і країни Європи. Питання про компенсації у зв'язку з поставками неякісної нафти з Росії на зустрічі не піднімалося.
Нагадуємо:
- 23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.
- 25 квітня компанія "Укртранснафта" вимушено призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" ("Дружба").
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