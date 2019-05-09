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У Москві помер російський пропагандист Доренко

Четвер, 9 травня 2019, 23:33

У Москві помер головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Сергій Доренко.

Про це 9 травня повідомив головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов, пише російський "Інтерфакс".

За його словами, Доренко їхав на мотоциклі, але раптово впав.

"Попередній висновок - відчув себе погано, не зміг впоратися із транспортним засобом", - повідомив Венедиктов.

Медики, які прибули на місце інциденту, констатували клінічну смерть.

"За попередніми даними, під час їзди на мотоциклі у Доренка міг статися напад гострої серцевої недостатності. ... Медики оперативно прибули, але реанімаційні заходи результату не дали", - повідомило джерело "Інтерфаксу" у службі "швидкої допомоги".

Сергію Доренку було 59 років.

У своїх відеоблогах та інтерв'ю він неодноразово підтримував ідею створення "Л/ДНР" і проросійських бойовиків на окупованому Донбасі, анексію Криму Росією, називав українців "пішаками в грі Януковича", а Україну - "тухлим захолустям".

Теми: РосіяДТПжертвиЗМІ
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