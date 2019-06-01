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Трамп повідомив, коли офіційно оголосить про участь у виборах 2020 року

Субота, 1 червня 2019, 01:46
Трамп повідомив, коли офіційно оголосить про участь у виборах 2020 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що 18 червня він офіційно оголосить про свою участь у президентських виборах 2020 року.

Про це він написав у Twitter.

"Я оголошу про свою участь у боротьбі за другий президентський термін разом із першою леді Меланією, віце-президентом Майком Пенсом і другою леді Карен Пенсом 18 червня в Орландо, штат Флорида, в центрі Amway на 20 тисяч місць. Приєднуйтесь до нас на цьому історичному мітингу!", - заявив Трамп.

Нагадаємо:

  • Раніше чинний глава Білого дому заявляв, що впевнений у своїй перемозі на виборах 2020 року.
  • Трамп зібрав більше $30 млн на президентську кампанію за перший квартал 2019 року.
  • Президентські вибори у США пройдуть у листопаді 2020 року.

Теми: ТрампСША
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