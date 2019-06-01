Трамп повідомив, коли офіційно оголосить про участь у виборах 2020 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що 18 червня він офіційно оголосить про свою участь у президентських виборах 2020 року.

Про це він написав у Twitter.

"Я оголошу про свою участь у боротьбі за другий президентський термін разом із першою леді Меланією, віце-президентом Майком Пенсом і другою леді Карен Пенсом 18 червня в Орландо, штат Флорида, в центрі Amway на 20 тисяч місць. Приєднуйтесь до нас на цьому історичному мітингу!", - заявив Трамп.

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 травня 2019 р.

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