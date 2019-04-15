Трамп зібрав більше $30 млн на президентську кампанію за перший квартал 2019 року

2445 переглядів
Понеділок, 15 квітня 2019, 07:12

Дональд Трамп зібрав більше 30 млн доларів пожертв на проведення своєї передвиборчої кампанії за перший квартал 2019 року.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що за перший квартал 2019 року передвиборчий штаб Трампа зібрав 40,8 млн доларів готівкою.

"З початку року Трамп зібрав більше грошей, ніж його суперники-демократи сенатори Берні Сандерс і Камала Харріс разом узяті. Вони зібрали 18,2 млн і 12 млн доларів відповідно", - йдеться у повідомленні.

У штабі Трампа заявили, що середній розмір пожертви за 1 квартал 2019 року склав 34 долара, при цьому майже 99% пожертв становили 200 доларів або менше.

Президентські вибори у США пройдуть у листопаді 2020 року.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Трамп США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Білому домі підтвердили плани Трампа відправляти нелегалів до "міст-притулків" 15 квітня 2019, 01:56
Кім Чен Ин висловив готовність до нової зустрічі з Трампом 13 квітня 2019, 05:30
Brexit: Трамп критикує ЄС за жорстке ставлення до Британії 11 квітня 2019, 09:55
Усі новини
Головні новини
Зеленський оголосив про початок розповсюдження квитків на дебати
Порошенко: "Нормандська четвірка" домовиться про виведення російських військ
"1+1" подав на Порошенка в суд, вимагає мільйон
Стало відомо, хто очолить податкову і митницю
Усі новини
Фото

10 картинок про те, що трапляється в душі з кожним

дослідження

Чому у деяких людей постійно холодні руки

здоров'я

Вагітність: коли робити тест та з якого дня рахувати тижні