Трамп зібрав більше $30 млн на президентську кампанію за перший квартал 2019 року

Дональд Трамп зібрав більше 30 млн доларів пожертв на проведення своєї передвиборчої кампанії за перший квартал 2019 року.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що за перший квартал 2019 року передвиборчий штаб Трампа зібрав 40,8 млн доларів готівкою.

"З початку року Трамп зібрав більше грошей, ніж його суперники-демократи сенатори Берні Сандерс і Камала Харріс разом узяті. Вони зібрали 18,2 млн і 12 млн доларів відповідно", - йдеться у повідомленні.

У штабі Трампа заявили, що середній розмір пожертви за 1 квартал 2019 року склав 34 долара, при цьому майже 99% пожертв становили 200 доларів або менше.

Президентські вибори у США пройдуть у листопаді 2020 року.