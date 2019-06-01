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Полторак анонсував премії бійцям: по 3 тисячі для "підвищення мотивації"

Субота, 1 червня 2019, 10:23

Особовий склад підрозділів Збройних сил перед виходом в район проведення Операції об’єднаних преміюватимуть у розмірі 3 тисяч грн. 

Про це 1 червня заявив глава Міноборони Степан Полторак.  

"З метою підвищення мотивації особового складу підрозділів ЗС, які виходять на завершальну активну фазу бойового злагодження у навчальних центрах та полігонах перед виходом в район проведення ООС, прийняв рішення щодо преміювання зазначених військовослужбовців премією у розмірі 3 тис грн.", - повідомив він. 

"Визначаючи завдання командуванню військової частини, акцентував увагу на дбайливому ставленні командира до підлеглих, враховуючи значні навантаження, тривале знаходження в польових умовах та виснажливий учбовий процес під час бойового злагодження", - заявив Полторак. 

Українська правда

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Теми: арміягрошіПолторакООС
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