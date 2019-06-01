У червні українці матимуть 12 вихідних

У червні поточного року українці матимуть 12 вихідних днів з триденними вікендами 15-17 червня і 28-30 червня.

Відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю України, святкові вихідні дні припадають на Трійцю та День Конституції України, пише Інтерфакс-Україна.

Вихідний день свята Трійці, який випадає на в неділю, 16 червня, переноситься на понеділок, 17 червня.



За КЗПП у святкові дні допускаються роботи, припинення яких неможливо з виробничо-технічних умов (безперервні підприємства, установи, організації), роботи, викликані необхідністю обслуговування населення.