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У червні українці матимуть 12 вихідних

Субота, 1 червня 2019, 12:31
У червні українці матимуть 12 вихідних

У червні поточного року українці матимуть 12 вихідних днів з триденними вікендами 15-17 червня і 28-30 червня.

Відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю України, святкові вихідні дні припадають на Трійцю та День Конституції України, пише Інтерфакс-Україна.

Вихідний день свята Трійці, який випадає на в неділю, 16 червня, переноситься на понеділок, 17 червня.

За КЗПП у святкові дні допускаються роботи, припинення яких неможливо з виробничо-технічних умов (безперервні підприємства, установи, організації), роботи, викликані необхідністю обслуговування населення.

"Українська правда" у Threads

Теми: святкуваннязаконодавство
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