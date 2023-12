ОБСЄ побачила озброєння біля цивільних будинків на Донеччині

В ОБСЄ заявляють, що бойовики тримають та продовжують розміщувати важке озброєння поблизу будинків цивільного населення.

Про це 1 червня повідомили у місії ОБСЄ, розмістивши у Твіттеріі організації відповідне відео з безпілотника, який зафільмував наслідки військових дій поблизу н.п. Чигари та Пікузи на Донеччині.

"Військові позиції та важке озброєння продовжують розміщувати поблизу будинків цивільного населення. Відеоматеріали з безпілотніх літальних апаратів (БПЛА) СММ ОБСЄ розповідають про наслідки", - зазначили у місії.

Military positions and heavy weapons continue to be placed close to civilian housing. Footage from #OSCE SMM unmanned aerial vehicles (UAVs) reveals the consequences.#Ukraine #Donbass #conflict #uav #civilians pic.twitter.com/VgJRlPxFNw