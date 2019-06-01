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ОБСЄ побачила озброєння біля цивільних будинків на Донеччині

Субота, 1 червня 2019, 14:35

В ОБСЄ заявляють, що бойовики тримають та продовжують розміщувати важке озброєння поблизу будинків цивільного населення. 

Про це 1 червня повідомили у місії ОБСЄ, розмістивши у Твіттеріі організації відповідне відео з безпілотника, який зафільмував наслідки військових дій поблизу н.п. Чигари та Пікузи на Донеччині. 

"Військові позиції та важке озброєння продовжують розміщувати поблизу будинків цивільного населення. Відеоматеріали з безпілотніх літальних апаратів (БПЛА) СММ ОБСЄ розповідають про наслідки", - зазначили у місії. 

Українська правда

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Теми: ОБСЄДонбасМінські угодиОРДЛО
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