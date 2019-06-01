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Вибух у російському Дзержинську: більше 40 постраждалих

Субота, 1 червня 2019, 16:26
Вибух у російському Дзержинську: більше 40 постраждалих
скріншот з відео

Кількість постраждалих внаслідок вибухів на оборонному підприємстві в суботу в Дзержинську (РФ) зросла до 42 осіб.

Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на міністерство охорони здоров'я Нижегородської області.

"В результаті вибухів на ДержНДІ "Кристал" у Дзержинську 42 людини отримали поранення легкого і середнього ступеня тяжкості. 14 з них госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ додали, що "постраждалих у важкому стані немає".

Тим часом регіональне управління СК Росії порушило кримінальну справу за статтею "порушення вимог промислової безпеки виробничих об'єктів" (ч. 1 ст. 217 КК РФ).

За даними слідства, "на території одного із заводів міста Дзержинська Нижегородської області сталося кілька вибухів техногенного характеру".

Як повідомили "Інтерфаксу" в прес-службі адміністрації Дзержинська, внаслідок вибухів у місті пошкоджено засклення в квартирах майже двох сотень довколишніх будинків.

"Вибиті шибки в 185 будинках", - сказали у прес-службі.

Як пише "Медуза" з посиланням на адміністрацію міста, у Дзержинську ввели режим надзвичайної ситуації на територіях біля заводу, однак він не стосується всього міста.

Нагадаємо:

  • У російському м.Дзержинськ (Нижньогородська обл.) в суботу сталася серія вибухів у цеху з виробництва тротилу на заводі "Кристал". Раніше повідомлялося про 27 постраждалих.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіявибух
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