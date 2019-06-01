Вибух у російському Дзержинську: 39 постраждалих

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Субота, 1 червня 2019, 16:26

МОЗ Росії повідомив про 39 постраждалих під час вибуху на оборонному заводі "Кристал" у Дзержинську в суботу.

За даними прес-служби відомства, станом на 16:00, з них були госпіталізовані 10 постраждалих, 29 пацієнтам допомога надана на місці, пише "Інтерфакс".

Вісім людей у стані середньої тяжкості з осколковими поверхневими пораненнями і травмами м'яких тканин доставлені до лікарні швидкої медичної допомоги Дзержинська. Ще двоє в стані середньої тяжкості ближче до задовільного доставлені в госпіталь ветеранів воєн Нижегородської області.

Евакуація до федеральних медичних організацій не потрібна, заявляють у міністерстві.

Тим часом регіональне управління СК Росії порушило кримінальну справу за статтею "порушення вимог промислової безпеки виробничих об'єктів" (ч. 1 ст. 217 КК РФ).

За даними слідства, "на території одного із заводів міста Дзержинська Нижегородської області сталося кілька вибухів техногенного характеру".

Як повідомили "Інтерфаксу" в прес-службі адміністрації Дзержинська, внаслідок вибухів у місті пошкоджено засклення в квартирах майже двох сотень довколишніх будинків.

"Вибиті шибки в 185 будинках", - сказали у прес-службі.

Як пише "Медуза" з посиланням на адміністрацію міста, у Дзержинську ввели режим надзвичайної ситуації на територіях біля заводу, однак він не стосується всього міста.

Нагадаємо:

  • У російському м.Дзержинськ (Нижньогородська обл.) в суботу сталася серія вибухів у цеху з виробництва тротилу на заводі "Кристал". Раніше повідомлялося про 27 постраждалих.

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Теми: Росія вибух


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