Вибух у російському Дзержинську: більше 40 постраждалих
Кількість постраждалих внаслідок вибухів на оборонному підприємстві в суботу в Дзержинську (РФ) зросла до 42 осіб.
Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на міністерство охорони здоров'я Нижегородської області.
"В результаті вибухів на ДержНДІ "Кристал" у Дзержинську 42 людини отримали поранення легкого і середнього ступеня тяжкості. 14 з них госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.
У МОЗ додали, що "постраждалих у важкому стані немає".
Тим часом регіональне управління СК Росії порушило кримінальну справу за статтею "порушення вимог промислової безпеки виробничих об'єктів" (ч. 1 ст. 217 КК РФ).
За даними слідства, "на території одного із заводів міста Дзержинська Нижегородської області сталося кілька вибухів техногенного характеру".
Як повідомили "Інтерфаксу" в прес-службі адміністрації Дзержинська, внаслідок вибухів у місті пошкоджено засклення в квартирах майже двох сотень довколишніх будинків.
"Вибиті шибки в 185 будинках", - сказали у прес-службі.
Як пише "Медуза" з посиланням на адміністрацію міста, у Дзержинську ввели режим надзвичайної ситуації на територіях біля заводу, однак він не стосується всього міста.
Нагадаємо:
- У російському м.Дзержинськ (Нижньогородська обл.) в суботу сталася серія вибухів у цеху з виробництва тротилу на заводі "Кристал". Раніше повідомлялося про 27 постраждалих.