Кулеба знову став уповноваженим з прав дитини

"Призначити Кулебу Миколу Миколайовича уповноваженим президента України з прав дитини", - йдеться у тексті.

Відповідний указ від 1 червня оприлюднено на сайті президента.

Президент Володимир Зеленський знову призначив Миколу Кулебу на посаду уповноваженого президента з прав дитини.

Українська правда

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