Кулеба знову став уповноваженим з прав дитини
Субота, 1 червня 2019, 17:06
Президент Володимир Зеленський знову призначив Миколу Кулебу на посаду уповноваженого президента з прав дитини.
Відповідний указ від 1 червня оприлюднено на сайті президента.
"Призначити Кулебу Миколу Миколайовича уповноваженим президента України з прав дитини", - йдеться у тексті.
Нагадаємо:
- Кулеба обіймав посаду уповноваженого президента з прав дитини з 18 грудня 2014 року.
- 19 травня цього року тодішній президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Кулеби з посади уповноваженого президента з прав дитини.
Українська правда