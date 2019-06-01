Кулеба знову став уповноваженим з прав дитини

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Субота, 1 червня 2019, 17:06
Микола Кулеба

Президент Володимир Зеленський знову призначив Миколу Кулебу на посаду уповноваженого президента з прав дитини.

Відповідний указ від 1 червня оприлюднено на сайті президента.

"Призначити Кулебу Миколу Миколайовича уповноваженим президента України з прав дитини", - йдеться у тексті.

Нагадаємо:

  • Кулеба обіймав посаду уповноваженого президента з прав дитини з 18 грудня 2014 року.
  • 19 травня цього року тодішній президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Кулеби з посади уповноваженого президента з прав дитини.

Українська правда

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Теми: Зеленський права людини


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