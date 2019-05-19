Порошенко звільнив Райніна і його заступника

Президент Петро Порошенко звільнив Ігоря Райніна з посади глави адміністрації президента.

Відповідний указ від 19 травня оприлюднено на сайті президента.

"Звільнити Райніна Ігоря Львовича з посади глави Адміністрації президента України згідно з поданою заявою", - йдеться в указі.

Крім того, він звільнив заступника глави Адміністрації президента Сергія Марченка.

Раніше цього ж дня Порошенко підписав указ про звільнення Миколи Кулеби з посади уповноваженого президента з прав дитини.