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Порошенко звільнив Райніна і його заступника

Неділя, 19 травня 2019, 20:06
Порошенко звільнив Райніна і його заступника

Президент Петро Порошенко звільнив Ігоря Райніна з посади глави адміністрації президента.

Відповідний указ від 19 травня оприлюднено на сайті президента.

"Звільнити Райніна Ігоря Львовича з посади глави Адміністрації президента України згідно з поданою заявою", - йдеться в указі.

Крім того, він звільнив заступника глави Адміністрації президента Сергія Марченка.

Раніше цього ж дня Порошенко підписав указ про звільнення Миколи Кулеби з посади уповноваженого президента з прав дитини.

Українська правда
Теми: ПорошенкоАдміністрація президента
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