Румунія офіційно підтримала зміну влади в Молдові

Міністерство закордонних справ Румунії у своїй заяві висловило офіційну підтримку зміні влади у Молдові, заявляючи про легітимність дій парламенту в процесі формування коаліції та нового уряду.

Як повідомляє "Європейська правда", заява румунського МЗС у зв’язку з подіями у Молдові була оприлюднена у вівторок.

У заяві міністерство підкреслило, що правлячу коалцію та новий уряд було сформовано парламентом, "обраним демократичним шляхом на виборах 24 лютого".

У цьому контексті МЗС Румунії наголосило: Румунія як стратегічний партнер Молдови вважає, що "у демократичній державі воля народу, виражена на голосуванні і відображена в політичній конфігурації парламенту, - це єдине, що забезпечує легітимний політичний процес, заснований на діалозі".

Румунія також висловила повну готовність продовжувати співпрацю з Молдовою за умови, що Молдова буде твердо і послідовно продовжувати європейський курс, в тому числі впроваджуючи Угоду про асоціацію з ЄС, а також проводити реформи.

"Румунія також високо цінує збереження актуальності позиції Республіки Молдова з придністровського питання, з дотриманням територіальної цілісності Республіки Молдова в її міжнародно визнаних кордонах і без порушення її проєвропейського вектора", - йдеться у заяві.

МЗС Румунії також закликало до спокою і стриманості і наголосило на необхідності поваги принципів верховенства права і забезпечення мирного і всеосяжного переходу до виходу з кризи.

Як відомо, парламентська більшість у Молдові у складі проросійської Соцпартії та проєвропейського блоку ACUM обрала керівництво законодавчого органу (його очолила соціалістка Гречана), та призначила уряд на чолі з проєвропейською прем'єркою Майєю Санду.

Попередня влада вважає всі суботні рішення парламенту нелегітимними. Обидві сторони звинувачують одна одну в узурпації влади.

Конституційний суд Молдови, підконтрольний Демократичній партії, визнав усі рішення нового скликання парламенту нелегітимними, а також ухвалив рішення про розпуск парламенту і проведення нових виборів 6 вересня.

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд попросив Венеціанську комісію надати "термінову" оцінку останніх рішень Конституційного суду Молдови.

Детально про події у Кишиневі читайте у статті "На межі перевороту: що відбувається у Молдові та що це означає для України"