Лукашенко зібрався розганяти Гідрометцентр

11405 переглядів
Вівторок, 11 червня 2019, 15:52

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував розігнати Республіканський центр з гідрометеорології.

Про це він заявив у вівторок, повідомляє російський "Інтерфакс".

"З ними треба щось робити: їх треба або розганяти, або приводити до тями. У кращому випадку якогось дня на 50-70% достовірність прогнозу погоди. Нам такий Гідрометцентр не потрібен", - заявив Лукашенко.

Президент Білорусі додав, що більше довіряє прогнозу своїх військових.

"Я вже орієнтуюся на військових, які бачать в реальному часі погоду, підкажуть, де йдуть дощі по республіці і що буде в найближчі 12 годин. Майже на 100% дають точний прогноз, правда, короткий", - зауважив президент.

"Ми повинні знати, що відбувається, що буде завтра, післязавтра, щоб орієнтуватися", - додав він.

Раніше Лукашенко вже виступав з критикою якості прогнозів погоди, які робить Белгідромет.

Так, у 2017 році при призначенні нового глави Мінприроди, президент заявив, що "їх (Белгідромета) прогнози часом не те що читати... Іноді, прочитавши, хочеться, щоб взагалі нічого там не прогнозували".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Лукашенко Білорусь


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кучма зустрівся з Лукашенком 5 червня 2019, 12:35
Лукашенко заявив, що в Білорусі демократії не менше, ніж на Заході 31 травня 2019, 13:41
Лукашенко чекає виборів з критикою 16 травня 2019, 14:43
Усі новини
Головні новини
Розпуск Ради: Конституційний Суд завершив публічний розгляд справи
За вибори і контрабанду: Зеленський звільнив кілька посадовців СБУ
Зеленський призначив очільником Служби зовнішньої розвідки нардепа "Батьківщини"
Зеленський звільнив 15 губернаторів
Усі новини
Кіно

7 кайфових драматичних серіалів про маленькі містечка чи спільноти

мандри

Що незвичайного подивитися в Дубаї

здоров'я

Чай для заспокоєння: трав'яні напої з ромашки, імбиру, меліси, звіробою