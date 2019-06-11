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Лукашенко зібрався розганяти Гідрометцентр

Вівторок, 11 червня 2019, 15:52

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував розігнати Республіканський центр з гідрометеорології.

Про це він заявив у вівторок, повідомляє російський "Інтерфакс".

"З ними треба щось робити: їх треба або розганяти, або приводити до тями. У кращому випадку якогось дня на 50-70% достовірність прогнозу погоди. Нам такий Гідрометцентр не потрібен", - заявив Лукашенко.

Президент Білорусі додав, що більше довіряє прогнозу своїх військових.

"Я вже орієнтуюся на військових, які бачать в реальному часі погоду, підкажуть, де йдуть дощі по республіці і що буде в найближчі 12 годин. Майже на 100% дають точний прогноз, правда, короткий", - зауважив президент.

"Ми повинні знати, що відбувається, що буде завтра, післязавтра, щоб орієнтуватися", - додав він.

Раніше Лукашенко вже виступав з критикою якості прогнозів погоди, які робить Белгідромет.

Так, у 2017 році при призначенні нового глави Мінприроди, президент заявив, що "їх (Белгідромета) прогнози часом не те що читати... Іноді, прочитавши, хочеться, щоб взагалі нічого там не прогнозували".

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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