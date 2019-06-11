Лукашенко зібрався розганяти Гідрометцентр
Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував розігнати Республіканський центр з гідрометеорології.
Про це він заявив у вівторок, повідомляє російський "Інтерфакс".
"З ними треба щось робити: їх треба або розганяти, або приводити до тями. У кращому випадку якогось дня на 50-70% достовірність прогнозу погоди. Нам такий Гідрометцентр не потрібен", - заявив Лукашенко.
Президент Білорусі додав, що більше довіряє прогнозу своїх військових.
"Я вже орієнтуюся на військових, які бачать в реальному часі погоду, підкажуть, де йдуть дощі по республіці і що буде в найближчі 12 годин. Майже на 100% дають точний прогноз, правда, короткий", - зауважив президент.
"Ми повинні знати, що відбувається, що буде завтра, післязавтра, щоб орієнтуватися", - додав він.
Раніше Лукашенко вже виступав з критикою якості прогнозів погоди, які робить Белгідромет.
Так, у 2017 році при призначенні нового глави Мінприроди, президент заявив, що "їх (Белгідромета) прогнози часом не те що читати... Іноді, прочитавши, хочеться, щоб взагалі нічого там не прогнозували".