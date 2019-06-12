В Україні зростає попит на електромобілі

У травні 2019-го українці купили та поставили на облік 643 електромобіля: 610 легкових та 33 комерційних. У порівняні з травнем минулого року попит на легкові електромобілі виріс майже у півтора рази, а на комерційні - на 43%.

Про це повідомляє LIGA.net з посианням на Укравтопром.

Зазначається, що cеред комерційних електромобілів, які купували українці у травні, не було нових машин. За травень зареєстровано 31 електромобіль моделі RENAULT Kangoo Z.E, ще дві машини - NISSAN e- NV200.

Водночас у травні українці зареєстрували 86 нових легкових електромобілів та 524 старих. Найпопулярнішим електрокаром залишається NISSAN Leaf (минулого місяця українці купили 329 електромобілів цієї моделі).

На другому місці - TESLA Model S (53 електрокари), також до першої п'ятірки увійшли BMW i3 - 46 електромобілів; FIAT 500е - 24; RENAULT Zoe - 23.

Загалом з початку року в Україну було завезено і поставлено на облік 2 381 легкових і 176 комерційних електромобілів, що відповідно на 64% і 209% більше за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.