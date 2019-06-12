Посли ЄС погодили продовження кримських санкцій проти Росії

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Середа, 12 червня 2019, 11:42

Постійні представники країн ЄС 12 червня погодили рішення про продовження кримських санкцій проти Росії на рік.

Про це повідомив представник України при ЄС Микола Точицький, повідомляє "Європейська правда".

"Сподіваюсь на швидке затвердження Радою ЄС. Закликаю ЄС посилити тиск на РФ у відповідь на нові репресії проти кримських татар і Указ керівництва РФ про "паспортизацію" українців Криму", - заявив він.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Термін дії чинних санкцій ЄС щодо Криму завершується 23 червня.

Затвердження продовження дії заборони на інвестиції в Крим очікується на засіданні Ради ЄС 17 червня в Люксембурзі.

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Теми: ЄС Росія санкції Україна


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