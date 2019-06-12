У Зеленського не виключають введення двопалатного парламенту

Представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що не виключено введення в Україні двопалатного парламенту.

"Велика біда українського парламенту – половинчастий підхід до його формування, тобто змішана система виборів. В Україні вона себе не виправдала", – сказав він в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Будь-який мікс не дає бажаного результату. Є два шляхи: або нарізування волостей із наглядачами – тоді це мажоритарка. Або шлях політичного структурування суспільства – тоді це пропорціоналка", – заявив Стефанчук.

"Цю проблему можна було вирішити шляхом введення двопалатного парламенту, і таке рішення було підтримано на референдумі 2000 року", – сказав він.

На запитання, чи це його роздуми, чи вже є напрацювання з теми двопалатності, Стефанчук відповів: "Це один із можливих варіантів, який ми будемо розглядати".

"Ми не готові сьогодні ігнорувати думку громадян, висловлену в 2000 році. Тоді було чотири питання, в тому числі про дві палати й скорочення кількості депутатів", – зазначив він.

"Будь-які питання, пов'язані з представництвом народу у владі, повинні виходити з кількості виборців. Коли у нас на момент здобуття незалежності в країні було 52 мільйони людей, тоді 450 депутатів могли бути виправдані", – зазначив Стефанчук.

"Тому ми порушуємо питання про необхідність перепису населення. Ми хочемо зрозуміти людський ресурс в Україні, і звідси на підставі європейських норм представництва обчислити оптимальну кількість депутатів", – заявив він, уточнивши, що перепис заплановано на грудень 2020 року, але на нього потрібно до 4 млрд грн.

При цьому Стефанчук наголосив, що не говорить про конкретну концепцію двопалатного парламенту чи те, що це все буде зроблено найближчим часом.

Він додав, що референдум в 2000 році "проходив в інших політичних і соціальних умовах, за іншої редакції Конституції і т.д., але ми і не можемо ігнорувати те, який відсоток громадян тоді за це проголосував".

"Тому в якості політико-правової підстави ми будемо враховувати і той референдум", – сказав він.

На запитання, чи буде верхня палата мажоритарною, а нижня пропорційною, представник Зеленського у Верховній Раді відповів: "Цілком можливо, це один із варіантів".

"Коли ми зводимо на одному майданчику депутатів-мажоритарників і депутатів-списочників, то втрачається єдність інтересів. Ми не отримуємо ні політичної структурованості, ні регіонального представництва. Змішана модель і перетворила український парламент на найбільший політичний "мегамаркет", – заявив він.

За словами Стефанчука, "треба провести парламентську реформу, переглянути регламент, навести лад із кількістю і функціями комітетів і міністерств і т.д.", та й в цілому провести "функціональний аудит держави".