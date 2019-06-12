Український лоукост: Гройсман і Омелян поборються за SkyUp

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вбачає у призупиненні ліцензії українського лоукостера "SkyUp Airlines" ризик повернення авіаційної монополії, а прем­'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив боротися з судовим "свавіллям".

На засіданні уряду 12 червня Гройсман пожалівся:

"Ми почали створювати нову цифрову митницю – суд нам зупинив це рішення, ми не можемо конкурс проводити. Ми почали процес залучення інвестицій у державну власність за найвищими світовими стандартами – суд зупинив нам це".

"Немає інвестицій, є величезні проблеми. Одним розчерком пера – отак просто взяти і призупинити: ні по суті справу не розглянули, нічого, просто взяли і призупинили", – обурився він.

"Я зараз читаю інформацію авіакомпанії, в якій призупинили ліцензію, – вони пишуть, що позивач навіть не був ніколи їхнім клієнтом", – додав прем'єр.

Він звернувся до міністра інфраструктури: "Володимир Володимирович, я звертаюся з проханням і даю доручення розібратися в межах правового поля, захистити клієнтів компанії і все зробити для того, щоб на рівні високої якості безпеки, у рамках закону компанія продовжувала функціонувати".

"Я прошу Міністерство юстиції підготувати по всіх подібних випадках персональний мій лист на всі органи судової влади, які мають відповідати за це, щоб кожен випадок був розглянутий. І також лист на ім'я президента України", – сказав Гройсман

"Я все буду робити для того, щоб нова Верховна Рада прийняла правильні закони і ми врешті-решт отримали судову гілку влади, до якої буде шалена повага з боку суспільства. Ну, не можна так робити, щоб один суддя розчерком пера зупиняв усе життя країни. Це принципове питання", – заявив він.

За словами Гройсмана, місяцями й роками справи лежать у судах – і через призупинку рішень влада не може реалізувати низку економічних програм.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав рішення Баришівського райсуду Київської області щодо лоукостера "більш ніж дивним": "Це питання було взагалі не в компетенції суду".

"Ми розробили механізм, який дасть можливість авіакомпанії нормально працювати, без жодних стресів для пасажирів чи самої авіакомпанії", – запевнив він.

"Те, що відбувається, це чітка спроба втрутитися в створений нами механізм вільної конкуренції. Це точно не конкурентні методи боротьби. І це знову призведе до авіаційної монополії в небі", – заявив Омелян.

"Я думаю, що ми цього не допустимо. Ми збережемо дешеві авіаквитки, ми збережемо велику кількість рейсів для українських громадян і тих, хто прилітає в України", – додав він

Гройсман заявив, що буде боротися з "сумнівними" рішеннями: "Проти свавілля ми будемо боротися. Я буду використовувати всі публічні і юридичні можливості".

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