Лідери ЄС заявлять про невизнання російських паспортів для українців - ЗМІ

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Четвер, 13 червня 2019, 11:31

Лідери ЄС на саміті 20-21 червня планують ухвалити рішення, в якому заявлять про невизнання паспортів, які Росія незаконно видає громадянам України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо брюссельському кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку.

За його інформацією, у проекті рішення за підсумками саміту буде чимало згадок про Росію, повідомив журналіст у своєму Twitter.

Зокрема, глави урядів та держав ЄС закличуть Москву звільнити утримуваних в РФ 24 українських моряків, захоплених біля Керченської протоки. Як відомо, 25 травня Трибунал ООН в Гамбурзі зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернутися в Україну.

Також лідери Євросоюзу заявлять про невизнання нелегально виданих Росією паспортів для українців та закличуть до відновлення переговорних зусиль з метою реалізації Мінських угод.

Раніше повідомлялось, що на саміті лідери також ухвалять рішення про продовження економічних санкцій проти Росії ще на півроку.

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Теми: ЄС Росія паспорт Україна


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