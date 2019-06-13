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Розслідування убивств на Майдані затяжні та неефективні – місія ООН

Четвер, 13 червня 2019, 14:28

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер заявила, що розслідування убивств на Майдані взимку та 2 травня в Одесі у 2014 році затяжні та неефективні.

Про це вона сказала під час презентації "Доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні 16 лютого-15 травня 2019 року", пише "Укрінформ".

"Минуло 5 років після вбивств на Майдані взимку 2014 року, а також після вбивств і насильницьких смертей в Одесі 2 травня того ж року. Розслідування та судові провадження є затяжними та неефективними, хоча ми визначаємо певний прогрес у розслідуванні, яке здійснює генеральна прокуратура", - заявила Фрейзер.

Вона нагадала, що в липні минає три роки з дня вбивства журналіста Павла Шеремета, а "слідство досі шукає винуватців цього злочину".

За її словами, також не притягнуто до відповідальності і винних у вбивстві та нападах на правозахисників і представників ЗМІ.

"Наприклад, судовий розгляд справи про вбивство Олеся Бузини , яке сталося 4 роки тому, розпочинається заново, що ще більше затягує здійснення правосуддя. Судовий розгляд тривав 1 рік і 4 місяці, а в травні цього року головуючий суддя оголосив про самовідвід", - заявила Фрейзер.

"Незважаючи на те, що за смертельний напад на Катерину Гандзюк було засуджено 5 осіб, тих, хто наказав і заплатив за цей злочин, ще не були притягнуті до відповідальності", - додала глава місії.

За її словами, хоча у лютому, березні та квітні 2019 року спостерігалося зменшення кількості нападів на представників ЗМІ, - у травні та червні сталися два жорстокі напади в Черкасах та Харкові.

Нагадаємо: 

Теми: ООНМайданвбивство
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