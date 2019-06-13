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МЗС України вважає, що в Молдові два прем'єри

Четвер, 13 червня 2019, 15:25
МЗС України вважає, що в Молдові два прем'єри

Міністерство закордонних справ України одночасно називає прем'єр-міністрами колишнього главу уряду Молдови Павла Філіпа та очільницю нового уряду Майю Санду.

Про це йдеться у коментарі МЗС за підсумками візиту спецпредставника України Віктора Крижанівського до Кишинева, що є у розпорядженні "Європейської правди".

У міністерстві повідомили, що візит Крижанівського до Кишинева відбувся 12 червня. 

"У першій половині дня відбулися зустрічі зі спікером обраного за результатами виборів 24 лютого цього року парламенту Зінаїдою Гречаний і призначеними парламентською більшістю прем’єр-міністром Майєю Санду та членами її уряду", - йдеться у повідомленні МЗС. 

Крім того, за даними МЗС, Крижанівський зустрівся із главою МЗС Ніколаєм Попеску, а також віцепрем'єром з питань реінтеграції Василем Шовою. Шова є віцепрем'єром від соціалістів, він - відомий прибічник Росії у питаннях врегулювання придністровського конфлікту. 

Далі у МЗС повідомили про зустріч з Павлом Філіпом, прем'єром за версією Демпартії, яка не визнає зміну влади в Молдові. 

"У другій половині дня проведено зустрічі з прем’єр-міністром Павлом Філіпом та членами його уряду – віцепрем’єром з питань реінтеграції Крістіною Лєснік, міністром закордонних справ та європейської інтеграції Тудором Уляновскі", - додали у МЗС. 

При цьому у повідомленні МЗС не сказано, кого з прем’єрів Україна визнає чинним главою уряду.

Крижанівський, за інформацією міністерства, на зустрічах наголосив, що для України важливо, щоб Молдова і надалі рухалася шляхом європейської інтеграції.

"Україна закликає всі політичні сили в Республіці Молдова вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу, щоб уникнути силового протистояння і в підсумку знайти виважене рішення, яке стабілізує ситуацію і сприятиме подальшому  демократичному розвитку держави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від суботи у Молдові фактично склалося двовладдя з двома урядами і парламентською більшістю, легітимність якої попередня влада не визнає. Новий уряд на чолі із Санду визнали ключові держави ЄС, а також Росія.

Детальніше у статті "Чому президент Зеленський має подзвонити новому прем'єру Молдови".

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдоваМЗС
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