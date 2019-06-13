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СБУ каже, що накрила в Одесі партію розчиненого у фарбі кокаїну

Четвер, 13 червня 2019, 16:59

Працівники Служби безпеки України повідомляють, що блокували морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки в Одеській області.

Про це у четвер повідомляє прес-служба відомства.

"Оперативники спецслужби встановили, що у квітні поточного року до морського порту Одеси прибув вантаж із лакофарбовими матеріалами із країни, яка вважається однім із найбільших виробників наркотиків у світі", - сказано у повідомленні.

Після перевірки "у ємностях із фарбою був виявлений розчинений кокаїн".

"Загальна вага виявлених наркотиків може становити до двохсот кілограмів. Орієнтовна вартість такої партії на "чорному ринку" - понад двадцять мільйонів доларів США. Експертиза встановить остаточну вагу наркотичної речовини", - заявляють в СБУ.

Також вказується, що замовником "товару" є одна з місцевих комерційних структур.

 
Фото: СБУ
 
Фото: СБУ

Українська правда
Теми: СБУОдеса
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