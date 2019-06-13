40 років потому експертиза довела, що Івасюк не міг вчинити самогубство

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз дійшов висновку, що композитор-виконавець Володимир Івасюк фізично ніяк не міг би вчинити самогубство.

Про це розповів 13 червня директор Київського НДІ судових експертиз Олександр Рувін "Укрінформу".

Слідчий експеримент провели в схожих до загибелі Івасюка умовах, на прохання прокуратури Львівщини.

"У процесі розслідування справи про загибель Володимира Івасюка вже була проведена певна кількість експертиз, за результатами яких виявили певні розбіжності у висновках. Через те, що не було однозначної відповіді, прокуратура Львівської області звернулася до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз", – розповів Рувін.

"Слідчий експеримент ми провели у травні цього року. Коли наші експерти ознайомилися з матеріалами справи, стало очевидним, що потрібен експертний експеримент – подібно до тих обставин, за яких загинув Івасюк", – зазначив він.

За словами Рувіна, експеримент здійснили в лісовому масиві, недалеко від місця, де у 1979 році було виявлено тіло потерпілого, в такий же час – місяць травень.

"Наші експерти проаналізували всі матеріали справи і підібрали схоже дерево - такої ж породи, подібного розміру – відповідної висоти, діаметру стовбура, розташування гілок... Одне слово, всі елементи були підібрані найближче до тієї ситуації, яка була тоді", - уточнив він.

За його словами, в процесі експерименту розглянули три ситуації.

"Першим вирішувалося питання, чи міг потерпілий сам залізти на дерево, на висоту гілки 1,7 метра, зав’язати вузол та вчинити самогубство. Другим - чи можливо інсценувати самогубство за допомогою підручних засобів – драбини, підставки тощо, хоча на тому місці нічого подібного виявлено не було. І третє – чи можливо провести інсценування самогубства без застосування цих підручних засобів", – сказав директор НДІ.

Він додав, що в ході експерименту був задіяний статист, за всіма зовнішніми ознаками якнайбільше схожий на потерпілого – такого ж віку, як Івасюк, такої ж маси тіла, – але досить підготовлений фізично.

"І в результаті експерименту було встановлено, що зав’язати вузол та провести інсценування самогубства навіть дуже сильна фізично людина не змогла би. Очевидно, що їй для цього знадобилася б чиясь допомога", – підкреслив Рувін.

Також, за його словами, було встановлено, що якби були якісь допоміжні підручні засоби типу драбини чи підставки, то щоб зав’язати вузол і провести інсценування самогубства, необхідно було задіяти двох людей, а якщо без підручних засобів — як мінімум три додаткових людини, які мали би це робити.

"Крім того, експерти також досліджували одяг, взуття потерпілого – за фотографіями в матеріалах справи, описом речей, протоколами огляду. Адже якби людина залазила на дерево, мали би залишитися сліди того на підошвах, на одязі... Тим часом у протоколах огляду зазначено, що їх не було", – сказав Рувін.

Він також зазначив, що станом на зараз експертиза перебуває на стадії передачі слідчим органам.

"Група експертів-медиків, з якими ми співпрацювали, долучає свою частину, і ми будемо передавати матеріали слідчим органам, які нам цю експертизу призначали. Далі будемо дивитися, яке рішення вони приймуть. Тобто ми надаємо результати дослідження, а далі слово за львівською прокуратурою", - сказав директор НДІ.

30-річного відомого композитора Володимира Івасюка, який зник 24 квітня 1979 року, знайшли повішеним 18 травня 1979 року у військовій зоні Брюховецького лісу неподалік Львова. Тоді слідство висунуло версію самогубства внаслідок психічного розладу, і справу було закрито за відсутністю складу злочину через два місяці – 18 липня 1979 року.