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Порошенко готовий допомогти Зеленському з "медовим періодом" за кордоном

П'ятниця, 14 червня 2019, 00:13

Лідер партії "Європейська солідарність", екс-президент Петро Порошенко готовий допомогти президенту Володимиру Зеленському зробити його перші закордонні візити успішними.

"Все, що я зможу зробити, я зроблю, щоб і візит до Парижа, і візит до Берліна були успішними", - сказав Порошенко в четвер увечері в ефірі телеканалу "Прямий", пише "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що в обраного президента є медовий період - три місяці, "коли з ним знайомляться за кордоном, потім щось зробити набагато важче".

Порошенко підкреслив, що робитиме все можливе, щоб президент Зеленський скористався цим часом.

За словами Порошенка, він готовий допомогти президенту Зеленському виконати завдання з імплементації європейської інтеграції України.

"Будь ласка, якщо необхідно, я завжди готовий допомогти порадою, діями, зв'язками, оскільки це робота не на президента Зеленського або на п'ятого президента Порошенка - це робота на Україну", - сказав він.

При цьому Порошенко підкреслив, що вважає некоректним давати поради в телеефірі.

Теми: ПорошенкоЗеленськийЄвропа
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