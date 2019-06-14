Спеціальні сили Британії реформують для нової "російської" місії - ЗМІ
Директор спецпідрозділів Збройних сил Великої Британії розробив план, який передбачає, що британський спецназ з протидії тероризму переорієнтують на протидію ворожим державам.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише BBC з посиланням на джерела.
На думку людей, знайомих з "Концепцією спеціальних операцій", частина плану передбачає зміну як структури секретних підрозділів військових, так і того, що вони роблять.
У цей час план розглядають військові начальники, повідомили інсайдери Уайтхолла. Незабаром його передадуть міністрам, і, ймовірно, ухвалять.
Спеціальним силам Великої Британії мають на меті надати більше можливостей для дій в тіні в місцях, де застосовувати звичайні війська буде важко.
"Наприклад, згідно з новим планом, операція може бути почата в прибалтійській республіці або африканській країні для того, щоб розкрити та точно визначити російську таємну діяльність", - йдеться у матеріалі.
Таким чином спецназ буде більше взаємодіяти з MI6 і розвідувальними службами союзників Великої Британії.
"Антитеррористична задача знижується, а потреба в протистоянні небезпечній міжнародній поведінці супротивників зростає", - говорить одне з джерел.
Захід звинуватив російську військову розвідку в хіматаці в Солсбері, діяльності в Україні, Сирії та Африці, управлінні глобальними кібератаками, спрямованими на установи від спортивних антидопінгових органів до АЕС та лабораторій з дослідження хімічної зброї.
Наприклад, 4 жовтня міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд заявила, що четверо співробітників ГРУ РФ шляхом кібервтручання намагалися отримати дані міжнародного слідства у справі катастрофи малайзійського "Боїнга" на сході України.