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Спеціальні сили Британії реформують для нової "російської" місії - ЗМІ

П'ятниця, 14 червня 2019, 10:30

Директор спецпідрозділів Збройних сил Великої Британії розробив план, який передбачає, що британський спецназ з протидії тероризму переорієнтують на протидію ворожим державам.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише BBC з посиланням на джерела.

На думку людей, знайомих з "Концепцією спеціальних операцій", частина плану передбачає зміну як структури секретних підрозділів військових, так і того, що вони роблять.

У цей час план розглядають військові начальники, повідомили інсайдери Уайтхолла. Незабаром його передадуть міністрам, і, ймовірно, ухвалять.

Спеціальним силам Великої Британії мають на меті надати більше можливостей для дій в тіні в місцях, де застосовувати звичайні війська буде важко.

"Наприклад, згідно з новим планом, операція може бути почата ​​в прибалтійській республіці або африканській країні для того, щоб розкрити та точно визначити російську таємну діяльність", - йдеться у матеріалі.

Таким чином спецназ буде більше взаємодіяти з MI6 і розвідувальними службами союзників Великої Британії.

"Антитеррористична задача знижується, а потреба в протистоянні небезпечній міжнародній поведінці супротивників зростає", - говорить одне з джерел.

Захід звинуватив російську військову розвідку в хіматаці в Солсбері, діяльності в Україні, Сирії та Африці, управлінні глобальними кібератаками, спрямованими на установи від спортивних антидопінгових органів до АЕС та лабораторій з дослідження хімічної зброї.

Наприклад, 4 жовтня міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд заявила, що четверо співробітників ГРУ РФ шляхом кібервтручання намагалися отримати дані міжнародного слідства у справі катастрофи малайзійського "Боїнга" на сході України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяРосія
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