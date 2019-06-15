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Україні обіцяють грози, спеку і підйом води у річках

Субота, 15 червня 2019, 14:56
Україні обіцяють грози, спеку і підйом води у річках

У неділю в західних областях України, а також у Вінницькій та Одеській областях очікуються дощі, подекуди грози, по всій території повітря прогріється до +32...+34 градусів. 

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі. 

 

У другiй половинi 16 червня та 17 червня на рiчках басейну Сяну, Днiстра (Львiвська обл.) очiкується формування локальних дощових паводкiв з пiдйомами рiвнiв води на 0,2 - 1,2 м над рiвнями, без негативних наслідків.  

"При зливових дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, на малих водотоках - рiзке швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води. В горах iснує загроза утворення локальних селевих потокiв", повідомили в Укргідрометцентрі. 

15-17 червня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За даними Центральної геофізичної лабораторії ім. Бориса Срезневського, в ніч на 15 червня температура у Києві перевищила попередній рекорд 1924 року. 

"Зважаючи на надзвичайно теплу ніч, існує ймовірність перевищення рекорду середньої добової температури повітря для цього дня", - зазначили у ЦГО.

Українська правда
Теми: погода
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