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Президент ФРН заявив про неможливість вести справи з Росією по-старому

Понеділок, 17 червня 2019, 00:45

Європейським країнам слід підтримувати з Росією менш близькі відносини, ніж раніше.

Про це президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив на конференції з питань зовнішньої політики і політики безпеки в Фінляндії, пише DW.

Надії на всеосяжне партнерство з Росією зі зростаючим ступенем інтеграції зазнали краху, додав він. За словами Штайнмайера, обидві сторони в даний час відчувають "глибоке розчарування".

Конфлікт, що триває на сході України, а також анексія українського півострова Крим здійснюють значний вплив на відносини Європи і Росії, зазначив президент Німеччини. З майбутньою Росією неможливо вести справи "в звичному режимі", підкреслив він.

На думку Штайнмайера, неприпустимо мовчки схвалювати, що простір для свободи вираження думок російського громадянського суспільства все більше звужується. Недавнє затримання і подальше звільнення кореспондента інтернет-видання "Медуза" Івана Голунова знову демонструє, що необхідно зберігати пильність, заявив глава німецької держави.

"Наші власні можливості зі зміни Росії обмежені", - зазначив президент Німеччини. За його словами, Європі слід "в більшій мірі усвідомлювати" це "в інтересах більш функціонального партнерства".

Теми: НімеччинаРосія
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