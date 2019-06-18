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Зеленський розповів, що скаже Путіну під час їхньої першої зустрічі

Вівторок, 18 червня 2019, 07:02
Зеленський розповів, що скаже Путіну під час їхньої першої зустрічі

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час першої зустрічі з президентом РФ Путіним скаже йому, що Донбас і Крим - це Україна.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Bild.

Так, на питання журналіста, що він скаже Путіну під час їхньої першої зустрічі, Зеленський відповів: "Почнемо з того, що Донбас і Крим - це Україна".

"Крим - це Україна. І ми сподіваємося, що незабаром ми його повернемо. Я дуже люблю Крим. Я був там багато-багато разів. Це унікальне місце в Україні з його природою та історією. завжди був і залишається частиною України", - заявив український президент у відповідь на питання журналіста, чи не втрачений Крим для України.

На питання, чи вірить він в те, що Україна приєднається до ЄС, Зеленський відповів, що Україна уже є частиною європейської сім'ї.

"Україна прагне до європейської інтеграції, цього найбільше хоче наш народ. Але ми розуміємо, що нам потрібно показати переконливі результати, щоб мати можливість приєднатися до спільного економічного, правового, митного та цифрового простору ЄС.

Я хотів би бачити Україну на такому рівні розвитку, щоб країни ЄС побачили нас як рівноправного члена Союзу. І ми зробимо все для цього", - сказав президент України.

Відповідаючи на питання, чи вважає він реалістичним приєднання України до НАТО, Зеленський заявив:

"Розширення НАТО - потужний інструмент для забезпечення безпеки в регіоні. Майже всі наші сусіди є членами Альянсу.

Україна офіційно заявила про своє прагнення приєднатися до НАТО. Ми хочемо виконати стандарти Альянсу в українських Збройних силах і в нашому секторі безпеки. Україна вже є надійним партнером НАТО, і в майбутньому ми можемо стати надійним членом Альянсу".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийПутін
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