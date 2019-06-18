Зеленський розповів, чим відрізняється від Голобородька

Президент Володимир Зеленський заявив, що багато в чому він схожий на свого персонажа в серіалі "Слуга народу" Василя Голобородька, однак не їздить на роботу на велосипеді і має успішний бізнес.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Bild.

"Ми різні в тому, як ми прожили своє життя, але схожі в наших цінностях. Я хочу для українців усього, що я обіцяв як Слуга народу - зупинити корупцію, внести чесність і прозорість в українську політику, об'єднати країну, забезпечити мир і поліпшити життя простих людей. З цими цілями я так само щирий, як і Василь Голобородько", - відповів Зеленський.

"Але я не їжджу на велосипеді на роботу, особливо зараз, коли перебуваю в стані, коли це може бути небезпечно. Я пишаюся тим, що у мене був успішний бізнес в сфері креативної економіки, яку я люблю", - додав Зеленський.

За його словами, він як справжній політик співпрацюватиме з міжнародними партнерами України.

"Нашими невідкладним завданням зараз є розвиток хороших відносин нового уряду з МВФ, а також з Європейським союзом і НАТО", - сказав президент.