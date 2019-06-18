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Транзит газу Україною на європейських умовах поки неможливий – Газпром

Вівторок, 18 червня 2019, 12:56

Новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України на європейських умовах, як того хоче українська сторона, наразі укласти неможливо.

Про це заявив начальник юридичного департаменту Газпрому Сергєй Кузнець, повідомляє Interfax.ru.

"Нас багато разів закликали укласти контракт на європейських умовах, але це поки що неможливо. Тільки минулого тижня було опубліковано постанову, яка задає напрямок реформі Нафтогазу", - зазначив він. 

За його словами, у Газпромі очікують, що для укладання нового контракту "Нафтогаз" добровільно відмовиться від всіх своїх виграшів у Стокгольмському арбітражі (4,6 мільярда доларів). 

Нафтогаз готовий відмовитися лише від нового позову до Стокгольмського арбітражу на 11-14 мільярдів доларів.

Водночас головна директорка експортного напрямку діяльності Газпрому Єлєна Бурмістрова повідомила, що у компанії готові укласти з Україною новий контракт на транзит газу, однак наразі там "не знають з ким це обговорювати". Дія чинного контракту припиняється з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо:

  • Росія, Україна та Європейська Комісія можуть провести тристоронні консультації щодо газових питань у другій половині вересня. Українська сторона на майбутніх переговорах запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Європейська правда

Теми: ГазпромУкраїнаЄвропагазРосія
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