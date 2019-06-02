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Ліверпуль переміг Тоттенхем і виграв фінал Ліги чемпіонів

Неділя, 2 червня 2019, 00:28

Ліверпуль переграв Тоттенхем з рахунком 2:0 у фіналі Ліги Чемпіонів 2018/19.

Про це пише footballua.tv.       

На самому початку матчу Мусса Сіссоко рукою перехопив пас Садіо Мане. Француз при цьому перебував у штрафному майданчику своєї команди. Дамір Скоміна призначив пенальті. До точки підійшов Мохаммед Салах. Єгиптянин вдарив потужно, але по центру. На радість фанатів "червоних", Льоріс гадав і опинився в куті воріт - 1:0 на користь Ліверпуля.

Цікаво, що це другий найшвидший гол в історії Ліги чемпіонів. Рекорд належить Паоло Мальдіні, який в 2005 році відзначився у воротах Ліверпуля через 50 секунд після початку матчу.

Ось тільки після активного старту команди заспокоїлися. Тоттенхем володів м'ячем, але по-справжньому небезпечних моментів фіналісти, які явно намагались бути обережними, не створили.

На початку другого тайму Тоттенхем спробував зрівняти рахунок. Кілька разів атакуюча група гравців "шпор" виходила до воріт суперників, але захисники Ліверпуля справлялися з ситуацією. З іншого боку небезпечний момент отримав Салах, але також пробив у суперника.

Небезпечний момент створили мерсисайдці на 69-й хвилині матчу. Садіо Мане протягнув м'яч по центру, віддав на Салаха, який в свою чергу скинув на Мілнера. Після удару Джеймса м'яч пролетів в лічених сантиметрах від штанги.

Перший удар в площину воріт Ліверпуля (якщо це можна назвати ударом) футболісти Тоттенхема завдали на 73-й хвилині. Делле Аллі намагався елегантно перекинути Аліссона, але м'яч став легкою здобиччю бразильського голкіпера.

На 80-й хвилині Сон і Моура двічі небезпечно пробивали по воротах Аліссона. В обох випадках голкіпер зміг врятувати свою команду. А ще раз Аліссон продемонстрував свої вміння на 85-й хвилині. Після удару Еріксона зі штрафного, призначеного за фол проти Мілнера, бразилець витягнув м'яч з кута воріт.

Незважаючи на атаки Тоттенхема, забити вдалось номінальним гостям. І знову джокером стає Дівок Орігі. Бельгієць отримує м'яч на лінії штрафного майданчика після розіграшу кутового і відправляє його в дальній кут.

У додатковий час гравці Тоттенхема кілька разів небезпечно пробивали по воротах, але безрезультатно.

Ліверпуль виграв свій шостий кубок Ліги чемпіонів.

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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