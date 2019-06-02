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Працівників поліції, які стріляли у дитину, затримано

Неділя, 2 червня 2019, 00:53
Працівників поліції, які стріляли у дитину, затримано

Двоє підозрюваних у важкому пораненні 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому - затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв

За його словами, поліцейські під час скоєння злочину перебували поза службою, без табельної зброї, у стані алкогольного сп‘яніння.

"Наразі вони перебувають у відділку поліції, де з ними проводять першочергові слідчі дії. В подальшому усі зібрані докази та свідчення будуть передані за підслідністю в ДБР", - повідомив Князєв.

Він також додав, що  поранену дитину транспортували на лікування в Київ.

"Наразі дитину вдалося транспортувати в Київ, де за її життя борються кращі лікарі держави", - написав він.

Нагадуємо:

  • Слідчі  ДБР розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області 5-річному хлопчику.
  • Працівники поліції стверджували, що 31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч місця свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності підслизнувся та впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови.
  • Однак слідчі встановили наявність у малолітнього проникаючих вогнепальних ушкоджень голови. А в ході  додаткового огляду місця події виявили гільзи від патронів Флобера.
  • У лікарні в дитини виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяКиївська областьДБР
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