Працівників поліції, які стріляли у дитину, затримано

Двоє підозрюваних у важкому пораненні 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому - затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв

За його словами, поліцейські під час скоєння злочину перебували поза службою, без табельної зброї, у стані алкогольного сп‘яніння.

"Наразі вони перебувають у відділку поліції, де з ними проводять першочергові слідчі дії. В подальшому усі зібрані докази та свідчення будуть передані за підслідністю в ДБР", - повідомив Князєв.

Він також додав, що поранену дитину транспортували на лікування в Київ.

"Наразі дитину вдалося транспортувати в Київ, де за її життя борються кращі лікарі держави", - написав він.

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