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ЗМІ: У Крутах "тітушки" вже вдруге зірвали збори громади щодо переходу в ПЦУ

Неділя, 2 червня 2019, 03:18

У селі Крути Ніжинського району Чернігівської області понад півсотні молодиків під керівництвом священиків Московського патріархату зірвали парафіяльні збори.

Про це повідомив користувач Леонтій Носенко в facebook, пише Україна молода.

"Не довго мирно їв шаурму гарант і його міністр внутрішніх справ. Понад 50 привозних бандюганів, якими керували близько 20 священиків Московського Патріархату, сьогодні вдруге брутально зірвали парафіяльні збори у знаменитому селі Крути Ніжинського району Чернигівщини", – йдеться у повідомленні.

Мета зборів, на які явилися понад 200 крутян - об'єднання з Православною Церквою України та вихід з підпорядкування "РПЦ".

"Очевидці повідомляють, що завезена з Києва братва вже зранку захопила приміщення, де мали проводитися збори. А ніжинська поліція цьому фактично потурала. Далі москвомовні "спортікі" заблокували вхід, а тих крутян, які намагалися потрапити у свою ж будівлю, просто скидали зі сходів на землю", - написав Носенко. 

"Безкарне знущання з крутян відбувалося під улюлюкання завезених бабушек-клікуш. Їх під'юджували мобілізовані московські попи, яких у Крути цього дня наперли з усіх усюд: Ніжина, Борзни, Прилуки й навіть Бахмача (зокрема, у банді тітушок засікли й "благочинного" РПЦ в Бахмацькому районі)",  - заявив він. 

За його словами, ситуація в Крутах залишається напруженою.

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Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі було підписано Томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.
  • Після цього почався процес переходу парафій з УПЦ МП в ПЦУ.
  • Священний Синод УПЦ МП на засіданні 3 квітня закликав відкликати томос про надання автокефалії Православній церкві України.

"Українська правда" у Threads

Теми: церкваЧернігівська область
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