ЗМІ: У Крутах "тітушки" вже вдруге зірвали збори громади щодо переходу в ПЦУ

6397 переглядів
Неділя, 2 червня 2019, 03:18

У селі Крути Ніжинського району Чернігівської області понад півсотні молодиків під керівництвом священиків Московського патріархату зірвали парафіяльні збори.

Про це повідомив користувач Леонтій Носенко в facebook, пише Україна молода.

"Не довго мирно їв шаурму гарант і його міністр внутрішніх справ. Понад 50 привозних бандюганів, якими керували близько 20 священиків Московського Патріархату, сьогодні вдруге брутально зірвали парафіяльні збори у знаменитому селі Крути Ніжинського району Чернигівщини", – йдеться у повідомленні.

Мета зборів, на які явилися понад 200 крутян - об'єднання з Православною Церквою України та вихід з підпорядкування "РПЦ".

"Очевидці повідомляють, що завезена з Києва братва вже зранку захопила приміщення, де мали проводитися збори. А ніжинська поліція цьому фактично потурала. Далі москвомовні "спортікі" заблокували вхід, а тих крутян, які намагалися потрапити у свою ж будівлю, просто скидали зі сходів на землю", - написав Носенко. 

"Безкарне знущання з крутян відбувалося під улюлюкання завезених бабушек-клікуш. Їх під'юджували мобілізовані московські попи, яких у Крути цього дня наперли з усіх усюд: Ніжина, Борзни, Прилуки й навіть Бахмача (зокрема, у банді тітушок засікли й "благочинного" РПЦ в Бахмацькому районі)",  - заявив він. 

За його словами, ситуація в Крутах залишається напруженою.

Читайте також: Митрополит Київський Епіфаній. Як в Україні з'явилася автокефальна Церква

Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі було підписано Томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.
  • Після цього почався процес переходу парафій з УПЦ МП в ПЦУ.
  • Священний Синод УПЦ МП на засіданні 3 квітня закликав відкликати томос про надання автокефалії Православній церкві України.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: церква Чернігівська область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Епіфаній підписав указ, яким визнає недійсними документи УПЦ КП після 30 січня 29 травня 2019, 23:31
Путін і Ко їздять до старця і просили його вплинути на Януковича – ЗМІ 29 травня 2019, 11:29
Кирил сподівається на кінець "утисків" УПЦ МП за Зеленського 27 травня 2019, 14:51
Усі новини
Головні новини
На рок-фестивалі Kozak Fest через буревій обвалився дах сцени
Працівників поліції, які стріляли у дитину, затримано
МЗС вимагає від дружніх країн тиснути на РФ щодо моряків
Поліцейські Київщини могли стріляти в голову 5-річній дитині – ДБР
Усі новини
їжа

10 спецій, що допоможуть схуднути

мова

Остаточна редакція нового Українського правопису: основні новації

думка

На що нас з дитинства "програмує" LEGO?