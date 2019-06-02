ЗМІ: У Крутах "тітушки" вже вдруге зірвали збори громади щодо переходу в ПЦУ

У селі Крути Ніжинського району Чернігівської області понад півсотні молодиків під керівництвом священиків Московського патріархату зірвали парафіяльні збори.

Про це повідомив користувач Леонтій Носенко в facebook, пише Україна молода.

"Не довго мирно їв шаурму гарант і його міністр внутрішніх справ. Понад 50 привозних бандюганів, якими керували близько 20 священиків Московського Патріархату, сьогодні вдруге брутально зірвали парафіяльні збори у знаменитому селі Крути Ніжинського району Чернигівщини", – йдеться у повідомленні.

Мета зборів, на які явилися понад 200 крутян - об'єднання з Православною Церквою України та вихід з підпорядкування "РПЦ".

"Очевидці повідомляють, що завезена з Києва братва вже зранку захопила приміщення, де мали проводитися збори. А ніжинська поліція цьому фактично потурала. Далі москвомовні "спортікі" заблокували вхід, а тих крутян, які намагалися потрапити у свою ж будівлю, просто скидали зі сходів на землю", - написав Носенко.

"Безкарне знущання з крутян відбувалося під улюлюкання завезених бабушек-клікуш. Їх під'юджували мобілізовані московські попи, яких у Крути цього дня наперли з усіх усюд: Ніжина, Борзни, Прилуки й навіть Бахмача (зокрема, у банді тітушок засікли й "благочинного" РПЦ в Бахмацькому районі)", - заявив він.

За його словами, ситуація в Крутах залишається напруженою.

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